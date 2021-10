Havan Ki Rakh Ke Fayde: हिंदू धर्म में हवन का काफी महत्व होता है. इस प्रक्रिया को यज्ञ भी कहा जाता है. हवन में शहद,घी, फल, आदि चीजों की आहूति दी जाती है. नित्य रूप से हवन करना काफी शुभ माना जाता है. इससे हवा शुद्ध होती है साथ ही वास्तु के मुताबिक भी हवन करना काफी फायदेमंद होता है. इससे आसपास का माहौल पॉजीटिव रहता है. बहुत से लोग हवन (bhasma ke fayde) करने के बाद उसका राख को बहा देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं हवन की राख (Remedies For The Ashes Of Havan) काफी फायदेमंद होती है. इसकी रसाख से कई तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं हवन की राख (Ashes Of Havan) के फायदों के बारे में-

नकारात्मक शक्तियां रहती हैं दूर- हवन करने के बाद उसकी राख घर या व्यवसाय स्थल पर चारों तरफ छिड़कने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता.

नजर दोष से मुक्ति- नजर दोष से बचने के लिए घर के सदस्यों को हवन की राख का टीका लगाना चाहिए. इससे नजर दोष से मुक्ति मिल जाती है.

तिजोरी में रखने से बढ़ती है बरकत- हवन की राख को तिजोरी में रखने से धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता. इससे धन में बरकत होती है.

डरावने सपनों से मुक्ति- अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो रोजाना 4- दिन तक हवन की राख का टीका लगाएं. इससे डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे.