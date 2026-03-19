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Hindu Nav Varsh 2026: चैत्र नवरात्र के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष, इस शुभ मौके पर अपनों को भेजें खूबसूरत शुभकामना संदेश

Hindu Nav Varsh Wishes: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है. आज से विक्रम संवत 2083 शुरू हो गया है.

Published date india.com Published: March 19, 2026 10:45 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Hindu Nav Varsh 2026: चैत्र नवरात्र के साथ शुरू हुआ हिंदू नववर्ष, इस शुभ मौके पर अपनों को भेजें खूबसूरत शुभकामना संदेश
Hindu Nav Varsh 2026

Hindu Nav Varsh 2026 Wishes: अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है लेकिन हिंदुओं का नया साल यानि हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र के साथ शुरू होता है. आज यानि 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभांरभ हो गया है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज से विक्रम संवत 2083 शुरू हुआ है. हिंदू नववर्ष की शुरुआत मां दुर्गा की अराधना से होती है और इसलिए इसका विशेष धार्मिक महत्व माना गया है.

हिंदू नववर्ष का धार्मिक महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचियता ब्रह्मा जी ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही सृष्टि की रचना शुरू की थी. इसके अलावा यह भी मान्यता है कि भगवान श्रीराम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे तब इसी दिन उनका राज्याभिषेक किया गया था. इसलिए इस दिन नई शुरुआत का दिन माना जाता है. हिंदू नववर्ष को शुभ कार्यों की शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

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हिंदू नववर्ष पर भेजें शुभकामना संदेश

हिंदू नववर्ष के पावन व शुभ अवसर पर परिवार व दोस्तों को खूबसूरत शुभकामना संदेश भेजकर इस दिन को यादगार बना सकते हैं. यहां देखें हिंदू नववर्ष के शुभकामना संदेश…

  1. इस नववर्ष पर मिले आपको गणेश जी का आशीर्वाद,
    लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और जीवन खुशियों से आबाद,
    हिंदू नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.
  2. हर सुबह नई उम्मीद जगाए,
    हर दोपहर सफलता दिलाए,
    हर शाम खुशियों से सजे,
    नववर्ष आपका जीवन महकाए.
  3. खुशियों का दीप हर घर जले,
    सफलता आपके कदम चूमे,
    हिंदू नववर्ष 2026 में हर दिन खास बने.
  4. विक्रम संवत 2083 का हुआ है आगाज,
    कामयाबी चूमे कदम, ऐसा हो आपका अंदाज,
    Happy Hindu New Year!
    विक्रम संवत 2083 की बधाई.
  5. नीम की पत्ती और गुड़ की मिठास,
    नया साल आपके जीवन में भरे नया विश्वास,
    हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.
  6. प्रकृति ने ओढ़ी है नई चुनरी, चहुंओर है खुशहाली,
    मुबारक हो आपको नए साल की ये बेला मतवाली,
    हिंदू नव वर्ष की बधाई.
  7. बस खुशियां ही खुशियां लाए,
    मिट जाए सब मन का अंधेरा,
    हर पल बस रोशन हो जाए,
    नव सवंत्सर 2083 की बधाई.
  8. पुरानी बुराइयों को छोड़ आएं,
    नए विचारों से जीवन सजाएं,
    हिंदू नववर्ष की इस पवित्र घड़ी में,
    सुख-शांति का संदेश लाएं,
    नव संवत्सर 2083 बहुत मंगलमय हो.
  9. पंचांग बदला है, वक्त भी बदलेगा आपका,
    इस नए साल में होगा पूरा हर सपना आपका,
    हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.
  10. श्रद्धा और विश्वास से भरी हो यह नई शुरुआत,
    मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे आपके साथ दिन-रात,
    हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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