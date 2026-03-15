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हिंदू नववर्ष 2026: रौद्र संवत्सर में बृहस्पति होंगे राजा, मंगल होंगे मंत्री… जानें कैसा रहेगा आपका साल?
Hindu New Year 2026: हिंदू नववर्ष 2026 शुरू हो रहा है. विक्रम संवत 2083 में बृहस्पति होंगे राजा और मंगल होंगे मंत्री. जानें कैसे इस साल बदल सकता है आपकी राशि का भाग्य, कैरियर और आर्थिक स्थिति.
Hindu New Year 2026: हिंदू परंपरा में नए साल की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मानी जाती है. साल 2026 में यह तिथि 19 मार्च को पड़ रही है, जब विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस वर्ष को रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है. हर संवत्सर में ग्रहों को राजा और मंत्री का पद दिया जाता है. इस बार बृहस्पति (गुरु) राजा और मंगल मंत्री होंगे. बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा और समृद्धि के कारक माने जाते हैं, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है. ऐसे में यह वर्ष विशेष रूप से साहसिक निर्णय, धार्मिक कार्य और नई शुरुआत के लिए शुभ माना जा रहा है.
इस साल ग्रहों की स्थिति भी कई राशियों के लिए अहम बदलाव लेकर आ सकती है. हिंदू नववर्ष की शुरुआत में सूर्य, शनि और शुक्र मीन राशि में होंगे. बृहस्पति मिथुन राशि में, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे. बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे. वहीं राहु 5 दिसंबर को मकर और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे. इन ग्रह परिवर्तनों का असर पूरे साल राशियों पर देखने को मिल सकता है.
12 राशियों पर संभावित असर
ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, हिंदू नववर्ष 2026 में कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है.
- मिथुन और तुला राशि वालों के लिए कैरियर और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है. नए प्रोजेक्ट और अवसर सामने आ सकते हैं.
- धनु और मीन राशि वालों को शिक्षा, ज्ञान और निवेश में लाभ मिल सकता है. लंबे समय से रुके काम इस वर्ष गति पकड़ सकते हैं.
- मकर राशि वालों को स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्क रहना होगा. योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेने पर सफलता मिलने की संभावना अधिक है. अन्य राशियों को भी ग्रहों की चाल के अनुसार साहस और रणनीति पर ध्यान देना होगा.
इस वर्ष की खास बातें
साल 2026 में अधिक मास होने के कारण पूरे साल 12 की जगह 13 महीने होंगे. ज्येष्ठ का अधिक मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा. यह अवधि नए कार्यों और निवेश के लिए अनुकूल मानी जा सकती है. बृहस्पति और मंगल की जोड़ी देश-दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में उत्साह, ऊर्जा और धर्मपरायणता बढ़ा सकती है.
सलाह और सावधानियां
इस वर्ष मेहनत और धैर्य का विशेष महत्व है. राशियों को योजना बनाकर कदम बढ़ाना चाहिए. अनावश्यक खर्चों और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा.
विक्रम संवत 2083 यानी हिंदू नववर्ष 2026 साहस, ज्ञान और समृद्धि का संकेत देता है. राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल की जोड़ी इस साल विशेष भूमिका निभाएगी. राशियों के अनुसार लाभ और सावधानियों का ध्यान रखकर साल 2026 को सफल और समृद्ध बनाया जा सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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