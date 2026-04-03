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Hindu Temple Science Why Are The Pinnacles Of Temples Not Flat Know The Secret Hidden Behind It

Hindu Temple Science: मंदिरों के शिखर सपाट क्यों नहीं होते? जानिए इसके पीछे छिपा वैज्ञानिक रहस्य

Hindu Temple Science: हिंदू मंदिरों के शिखर हमेशा पिरामिडाकार या गगनचुंबी होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिरों के ऐसे शिखर के पीछे बेहद ही साइंस छिपी हुई है.

Hindu Temple Science

Hindu Temple Science: आमतौर पर भारत के सभी मंदिरों की छत सपाट होने की बजाय गगनचुंबी होती हैं. जो कि दूर से ही नजर आती है और पता चल जाता है कि वहां मंदिर है. मंदिरों के शिखर सिर्फ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना नहीं हैं, बल्कि इनके निर्माण के पीछे प्राचीन भारतीय वास्तुकला, ऊर्जा विज्ञान और ध्वनि के गहरे सिद्धांत मौजूद हैं. बता दें कि मंदिरों की इस तरह की संरचना सदियों पुराने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है.

मंदिरों के शिखर सपाट क्यों नहीं होते?

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अनुसार मंदिर का शिखर गगनचुंबी इसलिए बनाया जाता है ताकि यह आकाश की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सके. जिस तरह मोबाइल फोन को सिग्नल मिलता है और वह बेहतर तरीके से काम करता है, उसी प्रकार मंदिर का शिखर भी आकाश से सकारात्मक वाइब्रेशन को खींचकर भक्त तक पहुंचाता है. शिखर के ठीक नीचे मुख्य मूर्ति स्थापित होती है. यह आकृति ब्रह्मांड के मूल बिंदु का प्रतीक है.

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वैज्ञानिक और वास्तु दृष्टिकोण से, पिरामिडाकार संरचनाएं भीतर से रिक्त होने पर सकारात्मक ऊर्जा के संचयन का केंद्र बनती हैं. जब कोई श्रद्धालु इस ऊर्जा पुंज के नीचे बैठता है, तो उसे अद्भुत मानसिक शांति, आत्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. यही वजह है कि मंदिर के शिखर सपाट नहीं होते. इसके अलावा मंदिर का शिखर ध्वनि सिद्धांत पर आधारित होता है. यहां मंत्रोंच्चारण की घ्वनि, घंटियों और भजन की ध्वनियां गुंबद के कारण गूंजती हैं और पूरे मंदिर में फैल जाती हैं. शिखर और मूर्ति का केंद्र एक होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है. जब हम मूर्ति को स्पर्श करते हैं या सिर नवाते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे शरीर में भी प्रवेश करती है.

मंदिर के शिखर पर कलश

अधिकतर मंदिरों के शिखर पर तांबे या सोने का कलश लगाया जाता है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. तांबा को ऊर्जा का सबसे अच्छा संवाहक माना जाता है. यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर जमीन में पहुंचा देता है, जिससे मंदिर की सकारात्मकता बनी रहती है. प्राचीन काल में सोने के कलश का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि सोना सबसे अच्छा ऊर्जा संवाहक माना जाता है. हालांकि, अब सोने के कलश का उपयोग कम होता है.

वैज्ञानिक कारण

वहीं विज्ञान की नजर देखें तो मंदिर के शिखर की नुकीली आकृति सूर्य की किरणों को सीधे प्रभावित नहीं होने देती, इसलिए मंदिर का अंदरूनी हिस्सा गर्मी में भी ठंडा रहता है. गगनचुंबी शिखर की वजह से मंदिर दूर से ही दिखाई देता है, जिससे भक्त को पता चल जाता है कि वहां मंदिर है और वह आसानी से पहुंच पाता है. शिखर की यह आकृति किसी को मूर्ति के ऊपर खड़े होने से भी रोकती है, जो सम्मान का प्रतीक है.

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इनपुट: आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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