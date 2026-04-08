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मंदिरों में क्यों लगाते हैं क्लॉकवाइज परिक्रमा? धर्म से है रिश्ता या इसके पीछे छिपा है साइंस...

Hindu Temple: आमतौर पर हिंदू मंदिरों में परिक्रमा लगाने की परंपरा है जो कि घड़ी की सुई की दिशा में यानि क्लॉजवाइज लगाई जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर परिक्रमा क्लॉकवइज ही क्यों लगाई जाती है?

Published date india.com Published: April 8, 2026 5:58 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
मंदिरों में क्यों लगाते हैं क्लॉकवाइज परिक्रमा? धर्म से है रिश्ता या इसके पीछे छिपा है साइंस...
Hindu Temple Puja Niyam

Hindu Temple: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के कई नियम होते हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी लोग इन नियमों का पालन पूरे विधि-विधान से करते हैं. ऐसा ही एक नियम है मंदिरों में क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाने का और इस परंपरा को सदियों के नियमानुसार निभाया जा रहा है. यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है. आइए जानते हैं मंदिर में क्लॉकवाइज परिक्रमान के पीछे छिपा धार्मिक व वैज्ञानिक कारण.

मंदिरों में क्लॉकवाइज परिक्रमा का रिवाज

मंदिर में क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा यानि परिक्रमा करना केवल रिवाज नहीं है बल्कि यह पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा से दिशा के साथ तालमेल बिठाने का वैज्ञानिक तरीका है. यदि सही तरीके से परिक्रमा लगाई जाए तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है. क्लॉकवाइज परिक्रमा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. क्लॉकवाइज परिक्रमा करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के शरीर में आसानी से आत्मसात हो जाती है, जिससे शारीरिक स्फूर्ति और आत्मिक विकास होता है.

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क्लॉकवाइज परिक्रमा का वैज्ञानिक सिद्धांत

क्लॉकवाइज परिक्रमा के पीछे बेहद ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत भी है. इस बारे में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जगदीश वासुदेव ने भी विस्तार से जानकारी दी है. बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में प्रदक्षिणा घड़ी की सुई की दिशा में ही की जाती है क्योंकि यह पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह के अनुकूल है. सद्गुरु ने उदाहरण देते हुए बताया कि जब हम नल की टोंटी खोलते हैं तो पानी उत्तरी गोलार्ध में हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर बाहर निकलता है. अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो पानी उल्टी दिशा में घूमेगा. पूरा ऊर्जा तंत्र बिल्कुल इसी तरह काम करता है. किसी भी शक्ति स्थान यानि मंदिर की ऊर्जा को सही तरीके से ग्रहण करने के लिए क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी चाहिए. सदगुरु बताते हैं कि इससे शरीर ऊर्जा को बेहतर तरीके से सोख पाता है.

क्लॉकवाइज परिक्रमा के सही नियम

धर्म शास्त्रों परिक्रमा के भी कुछ नियम बताए गए हैं और परिक्रमा के दौरान अगर बाल गीले हों तो ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है. वहीं अगर कोई व्यक्ति पूरे कपड़े गीले कपड़ों के साथ परिक्रमा लगाता है तो उसे सबसे अधिक लाभ तब मिलता है. गीले कपड़े शरीर को लंबे समय तक नम रखते हैं, जिससे ऊर्जा का अवशोषण बेहतर होता है. गीले कपड़ों में परिक्रमा लगाना अधिक व्यावहारिक और बेहतर है क्योंकि शरीर जल्दी सूख जाता है.

मंदिरों में विभिन्न देवताओं की परिक्रमा संख्या भी अलग-अलग तय है. यानि सभी देवताओं के लिए परिक्रमा की गिनती बिल्कुल अलग होती है. जैसे कि गणेश जी की परिक्रमा तीन बार लगाई जाती है, जबकि विष्णु जी की चार बार, मां दुर्गा की एक बार और भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है.

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इनपुट: आईएएनएस

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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