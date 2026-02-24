Hindi Faith Hindi

Holashtak 2026 Alert: होलाष्टक, चंद्रग्रहण और अंगारक योग का खतरनाक मेल, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक संभलकर रखें कदम!

फरवरी के अंतिम सप्ताह से ग्रह-नक्षत्रों की चाल ऐसा संयोग बना रही है, जिसे ज्योतिषाचार्य बेहद संवेदनशील काल बता रहे हैं. होलाष्टक, चंद्रग्रहण और मंगल-राहु की युति से बना अंगारक योग, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक उथल-पुथल भरा समय संकेत दे रहा है.

Holashtak 2026 Alert: 23 फरवरी से शुरू हुआ समय सामान्य नहीं है. इस बार होलाष्टक की शुरुआत ऐसे ग्रह संयोग के साथ हुई है, जिसमें चंद्रग्रहण और मंगल-राहु की युति से बना अंगारक योग भी शामिल है. ज्योतिषाचार्य इसे 2 अप्रैल तक का “ऊर्जा टकराव काल” मान रहे हैं. धार्मिक परंपरा और ग्रहों की चाल दोनों मिलकर सावधानी का संकेत दे रहे हैं.

होलाष्टक: जब शुभ कार्यों पर लगता है विराम

होलाष्टक होली से ठीक आठ दिन पहले शुरू होते हैं और पूर्णिमा तक चलते हैं. इस बार होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा. मान्यता है कि इन दिनों विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, बड़ी खरीद या मांगलिक कार्य टाल दिए जाते हैं. कारण यह है कि इस दौरान ग्रहों की स्थिति स्थिरता नहीं देती. धार्मिक रूप से यह काल तप, संयम और आत्ममंथन का माना जाता है.

चंद्रग्रहण: मन और रिश्तों पर असर

आने वाली 2 मार्च को चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. इसी अवधि में पड़ रहा चंद्रग्रहण मानसिक संतुलन पर प्रभाव डाल सकता है. चंद्रमा मन, भावनाओं और पारिवारिक सामंजस्य का कारक है. ग्रहण के दौरान निर्णय लेने में भ्रम, रिश्तों में गलतफहमी और भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकते हैं. गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

अंगारक योग: मंगल और राहु की उग्र युति

23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है. मंगल ऊर्जा, साहस और क्रोध का ग्रह है, जबकि राहु अचानक घटनाओं और भ्रम का प्रतीक माना जाता है. दोनों की युति से बनने वाला अंगारक योग दुर्घटना, कानूनी विवाद, आर्थिक जोखिम और आक्रामक व्यवहार की आशंका बढ़ा सकता है. मेष, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को विशेष संयम रखने की जरूरत बताई जा रही है.

इन 5 बातों से रहें सावधान

गुस्से में लिया गया बड़ा फैसला.

नया निवेश या साझेदारी.

वाहन चलाते समय लापरवाही.

कानूनी दस्तावेजों में जल्दबाजी.

रिश्तों में अहंकार.

ये उपाय दे सकते हैं राहत

प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ.

मंगलवार और शनिवार को दान.

घर में सुबह-शाम दीपक जलाएं.

ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं.

डर नहीं, सजगता जरूरी

23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का समय परीक्षा की तरह है. धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय संकेतों को मानने वाले लोगों के लिए यह संयम का काल है. घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी से बचना और सोच-समझकर कदम उठाना ही समझदारी होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.