Holashtak 2026 Alert: कल से शुरू हो रहे हैं ‘अशुभ’ 8 दिन… क्यों टाल दिए जाते हैं मांगलिक कार्य? जानिए पूरा सच और भूलकर भी न करें ये 3 काम!
Holashtak Date 2026: 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू. जानिए क्यों इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश और निवेश टाले जाते हैं. पौराणिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारणों के साथ पूरी जानकारी के साथ जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं.
Holashtak Date 2026: 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है. फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक के ये 8 दिन परंपरागत रूप से मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माने जाते हैं. शादी-विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया बिजनेस, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने जैसे बड़े फैसले इन दिनों टालने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या ये 8 दिन सच में अशुभ होते हैं? या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और मौसमी कारण छिपा है? आइए जानते हैं पूरा सच.
पौराणिक आधार: भक्त प्रह्लाद की परीक्षा
होलाष्टक का संबंध भक्त प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कथा से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इन 8 दिनों में प्रह्लाद को अत्याचारों का सामना करना पड़ा. अंततः होलिका दहन के दिन अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई.इसी वजह से इन दिनों को संघर्ष, तप और धैर्य का समय माना गया. परंपरा कहती है कि जब वातावरण परिवर्तन और परीक्षा के दौर में हो, तब नए शुभ कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए.
ज्योतिषीय मान्यता: ग्रहों का बदलता प्रभाव
ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक चंद्रमा आठ राशियों से होकर गुजरता है. कुछ मान्यताओं में इसे ग्रहों की उग्र स्थिति का समय माना जाता है.ऐसा विश्वास है कि इस दौरान मानसिक अस्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. हालांकि आधुनिक विज्ञान ग्रहों के इस प्रभाव की स्पष्ट पुष्टि नहीं करता, लेकिन परंपरागत समाज सावधानी को प्राथमिकता देता है.
वैज्ञानिक सोच: संधिकाल का असर
यह समय सर्दियों से गर्मियों में संक्रमण का होता है. तापमान में उतार-चढ़ाव, हवा में बदलाव और संक्रमण का खतरा इस अवधि में बढ़ सकता है.विशेषज्ञ मानते हैं कि मौसम बदलने के दौरान शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है. ऐसे में बड़े सामाजिक आयोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिम भरे हो सकते हैं.
भूलकर भी न करें ये 3 काम
- विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक संस्कार शुरू न करें.
- नया व्यापार, बड़ा निवेश या महंगी खरीदारी से बचें.
- गृह प्रवेश या भूमि पूजन टालें.
लेकिन करें ये काम
- मंत्र जाप- ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जप करें.
- हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
- दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करें. इस दिन किया दान 100 गुना फल देता है.
- आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान दें.
होलाष्टक को लेकर मतभेद हो सकते हैं. कुछ लोग इसे पूरी तरह आस्था का विषय मानते हैं, तो कुछ इसे मौसम और सामाजिक परंपरा से जुड़ा समय समझते हैं.संतुलन यही है कि यदि आप आस्था में विश्वास रखते हैं तो सावधानी बरतें, और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं तो भी इस संक्रमण काल में बड़े फैसले सोच-समझकर लें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
