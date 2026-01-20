Hindi Faith Hindi

Holashtak 2026 Date When Is Holashtak Starting And Why Not Do Any Auspicious Work For 8 Days During This Period

Holashtak 2026 Date: कब शुरू हो रहा है होलाष्टक और क्यों इस दौरान 8 दिनों तक क्यों नहीं करते कोई शुभ काम?Holashtak 2026 Date: कब शुरू हो रहा है होलाष्टक और क्यों इस दौरान 8 दिनों तक क्यों नहीं करते कोई शुभ काम?

Holashtak 2026 Date: होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं क्यों अशुभ होता है होलाष्टक?

Holashtak 2026 Date: फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक की शुरुआत होती है और 8 दिन बाद होलिका दहन के दिन यह समाप्त होते हैं. हिंदू धर्म में होलाष्टक को अशुभ दिन माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दिनों में यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो वह अशुभ फल देता है और कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं. बता दें कि इस साल होलिका दहन 3 मार्च को होगा और होली 4 मार्च को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब शुरू होंगे होलाष्टक?

होलाष्टक 2026 कब लगेगा?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 24 फरवरी को सुबह 7 बजकर 1 मिनट पर शुरू होगी और 25 फरवरी को सुबह 4 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो रही है.

बता दें कि होलाष्टक का समापन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार पूर्णिमा 3 मार्च को है और ऐसे में होलाष्टक भी 3 मार्च को ही समाप्त होंगे.

होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ?

उत्तर भारत में होलाष्टक को अशुभ मुहूर्त माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक करना वर्जित होता है. होलाष्टक 8 दिनों का होता है और यह 8 दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माने गए हैं. कहते हैं कि 8 दिनों तक चलने वाले होलाष्टक में ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी शुभ कार्य करने पर अशुभ फल प्राप्त होता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

होलाष्टक की शुरुआत से लेकर फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानि होलाष्टक के अंतिम दिन तक अलग-अलग ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ जाती है. जिसकी वजह से कार्यों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और इसलिए शुभ कार्य करने की मनाही होती है. होलाष्टक के दौरान अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चुतर्दशी को मंगल तो पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा काफी नकारात्मक रहती है. जिसकी वजह से यह भी कहा जाता है कि इन दिनों जातकों में निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर होती है जिससे वे कई बार गलत निर्णय भी कर लेते हैं जिससे हानि होती है. होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही है लेकिन देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं.

