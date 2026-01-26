Hindi Faith Hindi

Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? इस दौरान क्यों नहीं किए जाते शुभ व मांगलिक कार्य?

Holashtak 2026: होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी धार्मिक वजह.

Holashtak 2026: हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है और मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य का शुभ फल प्राप्त होता है. वहीं साल में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन्हें अशुभ माना गया है और उन्हीं में से एक होलाष्टक. जो कि होली से 8 दिन पहले लगता है और यह 8 दिन शुभ कार्यों के लिए अशुभ माने गए हैं. बता दें कि हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और होली से 8 दिन पहले यानि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक लग जाता है. आइए जानते हैं इस बार कब लगेगा होलाष्टक और इसे क्यों माना जाता है अशुभ?

होलाष्टक 2026 कब होगा शुरू?

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक लगते हैं. बता दें कि इस साल होलाष्टक 24 फरवरी 2026 को शुरू होंगे और 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के साथ समाप्त होंगे

क्या होता है होलाष्टक?

पौराणिक क​थाओं के अनुसार राक्षस​ हिरण्यकश्यप स्वंय को भगवान समझने लगा था लेकिन उसका पुत्र प्रह्लाद श्रीहरि विष्णु का भक्त था. यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने अपने पुत्र प्रह्लाद को घोर यातनाएं दीं, डराया, धमकाया और फिर ​अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में जलने के लिए डाल दिया. हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को 8 दिनों तक घोर यातनाएं दीं और इस अवधि को होलाष्टक कहा जाता है.

होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ?

उत्तर भारत में होलाष्टक को अशुभ मुहूर्त माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. कहते हैं कि 8 दिनों तक चलने वाले होलाष्टक में ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी शुभ कार्य करने पर अशुभ फल प्राप्त होता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. होलाष्टक की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक अलग-अलग ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ जाती है. जिसकी वजह से कार्यों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और इसलिए शुभ कार्य करने की मनाही होती है.

होलाष्टक के दौरान अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चुतर्दशी को मंगल तो पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा काफी नकारात्मक रहती है. जिसकी वजह से यह भी कहा जाता है कि इन दिनों जातकों में निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर होती है जिससे वे कई बार गलत निर्णय भी कर लेते हैं जिससे हानि होती है. होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही है लेकिन देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं.

