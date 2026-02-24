Hindi Faith Hindi

Holashtak 2026 Started From Today Do Not Do This Work Even By Mistake For 8 Days Know The Rules Of Holashtak

Holashtak 2026: आज से शुरू हुआ होलाष्टक, 8 दिन भूलकर भी न करें ये काम...नहीं तो सालभर पड़ेगा पछताना

Holashtak 2026: ​होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं और इस दौरान कुछ कार्य करने की मनाही होती है. कहते हैं कि होलाष्टक में ग्रहों की उग्रता बढ़ जाती है.

Holashtak 2026

Holashtak 2026: हिंदू धर्म में साल के कुछ दिन बेहद ही अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. होलाष्टक भी उन्हीं में से एक है जिनकी शुरुआत होली से 8 दिन पहले हो जाती है. पंचांग के अनुसार आज यानि 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू हो गए हैं और इसका समापन 3 मार्च 2026 को होगा. होालष्टक के 8 दिन अशुभ माने जाते है और ज्योतिष शास्त्र में इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. इन नियमों का पालन आमतौर पर घरों में किया जाता है. आइए जानते होलाष्टक के दौरान कौन-से काम गलती से भी नहीं करने चाहि?

क्यों अशुभ होता है होलाष्टक?

होलाष्टक के दौरान ग्रहों की उग्रता बढ़ जाती है जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का का प्रभाव अधिक हो जाता है. ऐसे में यदि कोई शुभ या मांगलिक कार्य किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से काम के विफल होने का खतरा बना रहता है. खासतौर पर होलाष्टक के पहले दिन चंद्रमा भी उग्र होते हैं और इसलिए चंद्रमा को शांत करने के लिए पूजन किया जाता है.

होलाष्टक के दौरान भूलकर न करें ये काम

होलाष्टक में शुभ कार्य जैसे कि शादी-विवाह, सगाई, मुंडन या नामकरण आदि नहीं करना चाहिए.

होलाष्टक में नया घर या जमीन खरीदना भी अशुभ माना गया है. इसके अलावा गृह प्रवेश करने से बचें और इस दौरान नई गाड़ी भी न खरीदें.

अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो होलाष्टक के समाप्त होने के इंतजार करें. क्योंकि होलाष्टक में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए.

होलाष्टक के ​8 दिन पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यों में रूचि लेनी चाहिए और इस दौरान तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए.

होलाष्टक में करने चाहिए ये काम

होलाष्टक के दौरान चंद्रमा का पूजन करना बेहद ही फलदायी माना गया है क्योंकि होलाष्टक में चंद्रमा उग्र अवस्था में होते हैं जिसकी वजह से लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है. यहां तक निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है. इसलिए होलाष्टक में सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है. इसके अलावा सफेद चीजों का दान करना चाहिए और मां की सेवा करनी चाहिए. क्योंकि कुंडली में मां को चंद्रमा का स्थान दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

