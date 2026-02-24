Hindi Faith Hindi

Holashtak Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse Pregnant Women Must Read Shri Garbha Rakshambika Stotram

Holashtak & Chandra Grahan 2026: होलाष्टक से चंदग्रहण तक...गर्भवती महिलाएं ज़रूर पढ़ें ‘श्री गर्भ रक्षाम्बिका स्तोत्रम्’, बनेगा अदृश्य सुरक्षा कवच!

होलाष्टक और चंदग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. इस दौरान गर्भ की रक्षा के लिए ‘श्री गर्भ रक्षाम्बिका स्तोत्रम्’ अदृश्य सुरक्षा कवच का काम करता है.

Holashtak & Chandra Grahan 2026: देवी उपासना में श्री गर्भ रक्षाम्बिका स्तोत्रम् को गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु की मंगलकामना के लिए अत्यंत श्रद्धा से पढ़ा जाता है. दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ श्री गर्भरक्षाम्बिका अम्मन मंदिर से इसका विशेष संबंध माना जाता है, जहाँ देवी पार्वती मातृरूप में पूजित हैं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पाठ करने से गर्भस्थ शिशु पर मातृशक्ति का अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है.

जब होलाष्टक या चंद्रग्रहण जैसे समय को सामान्यतः संवेदनशील या अशुभ माना जाता है, तब क्या यह स्तोत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, ऐसे काल में सकारात्मक ऊर्जा और देवी स्मरण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.

होलाष्टक में क्यों करें यह पाठ?

होलाष्टक के आठ दिन मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माने जाते हैं. इस अवधि में वातावरण में उग्र ग्रह प्रभाव और मानसिक अस्थिरता की आशंका बताई जाती हैय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. ऐसे समय में “श्री गर्भ रक्षाम्बिका स्तोत्रम्” का पाठ मातृशक्ति का आह्वान कर मानसिक भय को शांत करता है. आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्तुति नकारात्मकता को दूर कर विश्वास और संरक्षण की भावना को मजबूत करती है.

चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें?

चंद्रग्रहण को भी गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी का समय माना गया है. शास्त्रीय परंपरा में सलाह दी जाती है कि इस दौरान बाहर न निकलें, नुकीली वस्तुओं से दूरी रखें और मन को शांत रखें. इसी समय देवी स्मरण, मंत्र जप और स्तोत्र पाठ को अत्यंत फलदायी माना गया है. चंद्रमा मन का कारक है, और गर्भवती माता की मानसिक शांति सीधे शिशु पर प्रभाव डालती है. इसलिए ग्रहण के समय शांत बैठकर यह स्तोत्र पढ़ना आध्यात्मिक रूप से बल प्रदान करता है.

धार्मिक महत्व

मातृशक्ति के संरक्षणकारी स्वरूप का आह्वान.

गर्भधारण के बाद उत्पन्न शारीरिक और मानसिक भय को दूर करने में आध्यात्मिक संबल.

सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ संतान की कामना.

परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और आश्वस्ति का वातावरण.

नित्य पाठ से संतान-सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद.

श्री गर्भ रक्षाम्बिका स्तोत्रम्

श्री माधवी काननस्ये गर्भरक्षाम्बिके पाही भक्तं स्तुवन्तम्॥

वापी तटे वामभागे वामदेवस्य देवि स्थिता त्वम्।

मान्या वरेण्या वरदानदायि पाही गर्भस्य जन्तुं तथा भक्तलोकान॥१॥

श्री गर्भरक्षा पुरे या दिव्या सौन्दर्ययुक्ता सुमंगलगात्रि।

धात्री जनीत्री जनानां दिव्या रूपां ध्यायामि मनोगतां त्वाम्॥२॥

आषाढ मासे सुपुण्ये शुक्रवारे सुगन्धेन लिप्ता।

दिव्याम्बरा कल्पवेषा यज्ञफलप्रदा भक्तानां शुभदृष्टा॥३॥

कल्याणधात्रीं नमामि वेदीकङ्कणभूषितगात्रि त्वाम्।

बालैः सदा सेविताङ्घ्रि गर्भरक्षार्थं मातरूपे स्थिताम्॥४॥

ब्रह्मोत्सवे विप्रविद्याधरैः घोषेण तुष्टा रथस्था विभासि।

सर्वार्थधात्रीं भजेऽहं त्वां जगन्मातरं भक्तवत्सलाम्॥५॥

य एतत् स्तोत्ररत्नं भक्त्या नित्यं पठेत् श्रद्धया युक्तः।

पुत्रपौत्रसौभाग्यं लभेत् देव्याः प्रसादान्न संशयः॥६॥

इति श्री अनन्तरामदीक्षितविरचितं श्री गर्भरक्षाम्बिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.