Holi 2020: राधा जी (Radhaji) के बरसाने (Barsana) में होली (Holi 2020) के उत्‍सव की धूम ही अलग होती है. इस उत्‍सव को देखने देश क्‍या, विदेश से भी हजारों लोग पहुंचते हैं.

लड्डू होली (Laddu Holi) से शुरू होकर ये उत्‍सव लट्ठमार होली (Lathmar Holi) और फिर रंगों वाली होली तक चलता है. इस साल लड्डू होली से इस उत्‍सव की शुरुआत हो चुकी है.

Mathura: ‘Laddu Holi’ was celebrated at Shri Ji Mandir in Barsana yesterday ahead of the festival of #Holi pic.twitter.com/YwYMMOe4x4

— ANI UP (@ANINewsUP) March 3, 2020