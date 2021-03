Holi 2021 Lucky Colour According to Zodiac sign: इस साल होली का त्योहार 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा. होली (Kis Rang Se Khele Holi) के दिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. होली के त्योहार को दो दिन मनाया जाता है. पहले दिन होलिका दहन होता है जबकि दूसरे दिन रंग से होली खेली जाती है. ऐसे में इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं राशि अनुसार आपको होली (Rashi Anusar In Rangon se Khele Holi) के दिन किस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए. आइए जानते हैं राशिनुसार कौन सा रंग आपके लिए फायदेमंद रहेगा. Also Read - Holi 2021 Ideas: केमिकल युक्त रंगों से नहीं इस बार इन खास उपायों से मनाएं होली, अपनाएं ये तरीके

मेष और वृश्चिक राशि: इस राशि के लोगों को पीले और गुलाबी रंगों से होली खेलनी चाहिए.

तुला और वृषभ राशि : वैसे तो इस राशि के लोगों को सिल्वर रंग से होली खेलनी चाहिए. लेकिन सिल्वर रंग से होली नहीं खेल सकते तो आप हल्के नीले एवं आसमानी रंगों से होली खेल सकते हैं.

मिथुन और कन्या राशि- इस राशि के लोगों को नारंगी, पीले और गुलाबी रंग से होली खेलनी चाहिए. इस साल इस रंग से होली खेलना आपके लिए काफी शुभ होगा. आप चाहें तो हल्के हरे रंग से भी होली खेल सकते हैं.

कर्क राशि- इस राशि के लोगों को सफेद रंग से होली खेलनी चाहिए. लेकिन सफेद रंग में केमिकल मिक्स होता है ऐसे में ये लोग किसी भी रंग को दही में मिलाकर होली खेल सकते हैं.

सिंह राशि- इस राशि के लोगों को पीले, नारंगी, हल्के हरे, आदि, रंगों से होली खेलनी चाहिए.

धनु और मीन राशि- इस राशि के लोगों को पीले, नारंगी और फालसाई रंग से होली खेलनी चाहिए. यह रंग इस साल आपके लिए काफी शुभ हैं.

मकर और कुंभ राशि- इस राशि के लोगों को इस साल फिरोजी हरा, आसमानी और नीले रंग से होली खेलनी चाहिए. यह रंग इस साल आपके लिए काफी शुभ होंगे.