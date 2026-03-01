By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Holi 2026 date and time: इस बार बिना पूर्णिमा के ही करना पड़ेगा होलिका दहन?...भद्रा और चंद्रग्रहण ने डाल दिया है रंग में भंग
Holi 2026 date and time: कुछ भी कर लो लेकिन इस बार होलिका दहन के लिए शुभ मुहुर्त का मिलना असंभव ही हो रहा है...भद्रा, पूर्णिमा, प्रदोष, चंद्रग्रहण के पेंच में होलिका दहन फंस गया है.
Holi 2026 date and time: बेशक लाख कहा जा रहा है कि होली के दहन के समय को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है. लेकिन सच तो ये है कि इस बार होलिका दहन के मुहुर्त को लेकर धर्म के जानकारों ने भी अपना माथा पीट लिया है. होलिका दहन को लेकर हर दिन आ रहे नए समय और नियमों को देखते हुए साफ देखा जा सकता है कि इस बार होली को लेकर धर्मगुरुओं में दो फाड़ है.
क्यों है इतनी कंफ्यूजन?
दरअसल धार्मिक नियमों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा के रहते प्रदोष काल में किया जाता है साथ ही भद्रा काल में होलिका दहन निषेध बताया गया है. इस बार इन नियमों को आधार मानकर कोई भी समय उपयुक्त नहीं दिख रहा है क्योंकि 2026 में पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5.55 से प्रारंभ हो रही है और इसी के साथ भद्रा भी लग रही है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता. 3 मार्च की बात करें तो इस दिन ग्रहण लगने जा रहा है और इसका सूतक तड़के ही लग जायेगा जिसका मोक्ष शाम को 6.46 में होगा लेकिन तब तक पूर्णिमा समाप्त हो चुकी होगी.
किसी भी उपाय से नहीं मिल रहा पूर्ण शुभ मुहुर्त
होलिका दहन के इन सभी बिन्दूओं को देखते हुए कोई भी ऐसा शुभ मुहुर्त नहीं मिल पा रहा है जिसमें प्रदोष काल भी हो, पूर्णिमा भी लेकिन सूतक और भद्रा ना हो. ऐसे में धर्म गुरूओं को किसी ना किसी नियम को लेकर समझौता करना ही पड़ रहा है. अगर 2 मार्च को होलिका दहन होगा तो भद्रा में ही करना पड़ेगा वहीं 3 मार्च को प्रदोष काल तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जायेगी.
होली के रंग में भंग
इस पेंच से होली के रंग में भंग पड़ गया है क्योंकि अब ज्यादातर 2 मार्च को भद्रा के पूंछ काल में ही होलिका दहन को उचित माना जा रहा है. ऐसे में अब 2 मार्च को होली का दहन करने के अगले दिन यानि 3 मार्च को होली के रंग खेलना संभव नहीं है क्योंकि अगले दिन चंद्रग्रहण है. रंग वाली होली इन हालातों में 4 मार्च को ही मनायेगी जायेगी. लोगों का कहना ही कि अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसा विचित्र संयोग नहीं देखा है जब होली दहन करने के बाद होली खेलने के लिए पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़े. जो भी ग्रहों की चाल से इस बार होली के रंग में भंग को पड़ ही गया है. जाहिर है होलिका दहन के समय को लेकर अभी भी पूर्ण रूप से एक फैसला नहीं हो पाया है. जब धार्मिक जानकर तक इस मामले में उलझे हुए दिख रहे हैं तो आमजन तो जाहिर तौर पर हैरान और परेशान हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
