Holi 2026 Date Holi Is Not Celebrated In These Villages Of The India Know The Reason

Holi 2026: भारत की इन जगहों पर होली खेलना है मना! यहां नहीं मनाया जाता है रंगों का त्योहार, इस दिन यहां पसरा रहता है सन्नाटा

Holi 2026: हिंदू धर्म में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग होली नहीं खेलते.

Holi 2026

Holi 2026: फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन की पूजा होती है और फिर अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है. प्रेम, उत्साह और अपनेपन के इस पर्व को देशभर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां होली का त्योहार नहीं मनाया जाता? इन जगहों पर होली के दिन सन्नाटा पसरा रहता है और इसके पीछे बेहद ही अजीबो-गरीब वजहें छिपी हुई हैं. आइए जानते है उन जगहों के बारे में, जहां नहीं मनाते होली?

हरियाणा का दुसेरपुर गांव

हरियाणा के दुसेरपुर गांव में करीब 300 वर्षों से होली नहीं मनाई गई. यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बार होली के समय गांव में कोई साधु आया था और गांव के लोगों ने उसका अपमान किया जिसके बाद साधु ने दुसेरपुर को होली न मनाने का श्राप दिया.

उत्तराखंड के 2 गांव जहां नहीं मनाते होली

उत्तराखंड में भी दो ऐसे गांव है जहां रंगों का त्योहार होली नहीं मनाया जाता. ये गांव हैं खुरजान और क्विली, जहां करीब 150 वर्षों से होली नहीं मनाई गई. यहां के लोगों का कहना है कि इन गांवों की कुल देवी त्रिपुर सुंदरी को शोर नहीं बल्कि शांति पसंद है और इसलिए यहां के स्थानीय लोग होली नहीं मनाते हैं. कहते हैं कि होली मनाने से कुल देवी नाराज होंगी और गांव को प्रलय का सामना करना पड़ सकता है.

झारखंड का दुर्गापुर

झारखंड के दुर्गापुर में होली माना वर्जित है. स्थानीय लोगों की मानें तो होली के दिन ही दुर्गापुर के राजा दुर्गा प्रसाद की हत्या रामगढ़ के राजा ने की थी. जिससे होली का त्योहार शोक में बदल गया और आज भी यहां कोई होली नहीं मनाता. कहते हैं कि राजा की मृत्यु के 100 साल बाद कुछ खानाबदोश मल्हारों ने दुर्गापुर में होली मनाई और तभी दो लोगों की मृत्यु हो गई. इसलिए यहां के लोग होली को अशुभ मानते हैं.

गुजरात का रामसन गांव

कहते हैं कि गुजरात के रामसन गांव में करीब 200 वर्ष पहले होलिका दहन के दिन आग गई थी जिससे कई घर राख हो गए थे और तभी से यहां के स्थानीय लोगों ने होली का पर्व मनाया बंद कर दिया और आज भी यहा रंगों का त्योहार नहीं मनाया जाता.

