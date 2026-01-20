Hindi Faith Hindi

Holi 2026 Kab Hai Note The Date Shubh Muhurat Of Holi And Holika Dahan Clear All Confusion In One Click

Holi 2026 Date: 3 या 4 मार्च! आखिर किस दिन खेली जाएगी होली? एक क्लिक में दूर करें सारा कंफ्यूजन

Holi 2026 Date: होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है लेकिन इस साल चंद्र ग्रहण की वजह से होली की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है.

Holi 2026 Date: हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और रंगों के इस त्योहार की रौनक देश के हर कोने में नजर आती है. होली से एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन होता है और फिर अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है. लेकिन इस बार होली की सही डेट को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है क्योंकि होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है जो कि भारत में भी नजर आएगा. ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि होली 3 मार्च को मनाई जाएगी तो कुछ का कहना है कि 4 मार्च को होली खेलना शुभ होगा. ऐसे में आइए जानते हैं होली की सही तारीख क्या है?

होलिका दहन 2026 कब है?

साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है और इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि है. पूर्णिमा की रात को ही होलिका दहन का पूजन किया जाता है. इसलिए होलिका दहन 3 मार्च 2026 को होगा. चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 2 बजकर 26 मिनट पर शुरू होगा और शाम को 6 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में होलिका दहन का शुभ समय शाम 6 बजकर 27 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 49 मिनट तक रहेगा. बता दें कि होलिका दहन की पूजा प्रदोष काल में होती है और उस में चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा. इसलिए पूजा में चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

होली 2026 कब मनाई जाएगी?

होलिका दहन के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार यह पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ता है. ऐसे में इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. रंगों का यह पर्व देशभर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन लोग गिले-शिकवे मिटाकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं. यह पर्व प्रेम का प्रतीक है और राधा-कृष्ण की नगरी मथुरा-वृंदावन में तो इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

