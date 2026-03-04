By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Holi 2026: आज है रंगों का त्योहार होली, जानिए सबसे पहले किसे रंग लगाना होता है शुभ
Holi 2026 पर जानिए सबसे पहले किसे रंग लगाना शुभ माना जाता है. रंग लगाने की परंपरा, परिवार में सुख-शांति और सौभाग्य बढ़ाती है. सही क्रम अपनाएं और त्योहार की खुशियाँ दोगुनी करें!
Holi 2026: आज पूरे भारत में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. रंगों, खुशियों और उल्लास का यह पर्व न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि रिश्तों में प्यार और सौहार्द बढ़ाने का भी अवसर है. परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होली खेलने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सबसे पहले किसे रंग लगाना चाहिए.
सबसे पहले भगवान को अर्पित करें रंग
सबसे पहले भगवान को रंग चढ़ाना भी शुभ माना जाता है. खासकर श्रीकृष्ण और राधा की मूर्तियों को हल्का गुलाल या रंग अर्पित करना लोकप्रिय है. ऐसा करने से मान्यता है कि जीवन में प्रेम, आनंद और सौभाग्य बढ़ता है. मंदिरों और घरों में पूजा के बाद रंग खेलना पर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है.
घर के बड़ों को रंग लगाएं
होली पर सबसे पहले माता-पिता, दादा-दादी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को हल्का गुलाल लगाना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़ों के आशीर्वाद से ही वर्षभर आपके कामकाज और जीवन में सफलता आती है. छोटे बच्चे भी अपने बड़ों के चरण स्पर्श कर उन्हें रंग लगाकर यह परंपरा निभाते हैं.
भाई-बहन और जीवनसाथी
इसके बाद अपने भाई-बहन और जीवनसाथी को रंग लगाने का क्रम आता है. होली मनाने का यही समय है जब मन-मुटाव खत्म करके रिश्तों में मिठास और अपनापन लाया जाता है. भाई दूज की तरह, भाई और बहन के संबंध भी होली के रंगों से और मजबूत बनते हैं.
मित्र और समाज
अंत में दोस्तों और समाज के लोगों के साथ रंगों का आनंद लें. सामूहिक उत्सव से होली का असली मज़ा आता है. याद रखें, किसी को बिना अनुमति रंग लगाना या जोर-जबरदस्ती करना उचित नहीं है.
धार्मिक और पौराणिक महत्व
होली का पर्व प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ा है. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इसलिए होली के दिन शुरुआत सम्मान और आशीर्वाद से करनी चाहिए. पहले बड़ों और भगवान को रंग लगाने की परंपरा इसी पौराणिक और धार्मिक विश्वास पर आधारित है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
