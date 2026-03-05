Hindi Faith Hindi

Holi Bhai Dooj 2026 Today Read This Fast Story Before Applying Tilak To Your Brother

Holi Bhai Dooj 2026: आज मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व, भाई को तिलक करने से पहले जरूर पढ़ें ये व्रत कथा

Holi Bhai Dooj 2026: होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है.

Holi Bhai Dooj 2026

Holi Bhai Dooj 2026: भाई दूज का पर्व वैसे तो दिवाली के बाद आता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के बाद भी मनाया जाता है. जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन आता है. पंचांग के अनुसार यह तिथि आज यानि 5 मार्च 2026, गुरुवार को है और इसलिए आज भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन बहने व्रत रखकर अपने भाई को तिलक करती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. मान्यता है कि होली भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर भोजन अवश्य करना चाहिए. इससे भाई-बहन का रिश्ता मजबूत होता है और प्रेम बढ़ता है. जो बहने भाई दूज का व्रत रखती हैं उन्हें तिलक करने से पहले ये व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए.

होली भाई दूज की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहा रहती थी, जिसका एक बेटा और एक बेटी थी. बुढ़िया की बेटी की शादी हो गई थी. एक बार होली के बाद बुढ़िया मां के बेटे ने अपनी मां से बहन के यहां जाकर तिलक कराने का आग्रह किया तो मां ने खुशी-खुशी बेटे को इजाजत दी. बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गुजरा जहां उसे एक नदी मिली. नदी ने कहा मैं तेरी जान लूंगी. यह सुनकर बुढ़िया का बेटा बोला पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं फिर मेरे प्राण ले लेना. यह सुनकर नदी ने उसे जाने दिया और जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक शेर मिला. बेटे ने शेर से भी यही कहा और आगे बढ़ गया. फिर उसे एक सांप मिला और उसने सांप से भी यही कहा.

ये भी पढ़ें: Astrology: दिल के साफ होते हैं इस राशि के लोग, मन में नहीं रखते कोई बात…फिर भी मिलता है धोखा

इसके बाद बुढ़िया मां बेटा अपनी बहन के घर पहुंचा, उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी. होली भाई दूज के दिन बहन ने भाई का तिलक किया लेकिन तिलक कराते वक्त भाई का मन दुखी था. इस पर बहन ने उसके दुख का कारण पूछा तो भाई ने उसे सब बता दिया. बहन ने भाई से रुकने के लिए कहा और खुद एक तालाब के पास गई जहां उसे एक बुढ़िया मिली. बहन ने बुढ़िया से अपने भाई की समस्या का समाधान पूछा. जिसे सुनकर बुढ़िया ने कहा यह तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है. अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक उसकी सहायता कर और उसकी तरफ आने वाले हर संकट को टाल दे.

बुढ़िया की बात सुनकर बहन घर आई और उसने भाई से आकर कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ने साथ चलूंगी. इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं. रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है तो बहन शेर के आगे मांस डाल देती है. फिर उन्हें आगे सांप मिलता है तो बहन उसे दूध दे देती है और अंत में उन्हें नदी मिलती है जिस पर वह लड़की की ओढ़नी डालकर नमन करती है. इस तरह से बहन अपने भाई को बचा लेती है. कहते हैं कि होली भाई दूज के दिन यदि बहन व्रत रखकर भाई का तिलक करती है तो भाई को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें