Holi,Chandra graham 2026: क्या होता है खग्रास चंद्रग्रहण? जानें, सूतक, पूजा और बुरी ऊर्जा से बचने के टिप्स

Holi,Chandra graham 2026: इस बार ग्रहण रक्तिमा चंद्रमा के रूप में उगेगा और इस दौरान अपने घर में पूजा और तर्पण करके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं.

Holi,Chandra graham 2026: कल यानी 3 मार्च 2026 को भारत समेत कई हिस्सों में खग्रास चंद्रग्रहण होगा. इसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है. क्योंकि यह पूर्ण चंद्रग्रहण पूरी तरह पृथ्वी की छाया में होता है इसलिए इसे खग्रास ग्रहण कहा जाता है. ये गहरा लाल या रंग दिखाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता और इसे देखते हुए घर में कई तरह की सावधानियां बरतना आवश्यक है.

सूतक काल और उसका महत्व

शास्त्रों में ग्रहण से पहले और दौरान लगने वाला समय सूतक काल कहलाता है. इस अवधि में किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यात्रा, गृहप्रवेश या महत्वपूर्ण खरीदारी नहीं करनी चाहिए. इस बार खग्रास चंद्रग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 बजे से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति तक माना जाएगा. गृहस्थों को इस समय घर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और धार्मिक क्रियाएं ही प्राथमिकता में रखनी चाहिए.

पूजा और तर्पण की परंपरा

ग्रहण के समय धार्मिक कर्म करना लाभकारी माना जाता है. कई लोग इस दौरान ध्यान, जाप और तर्पण करते हैं. शास्त्रों में यह कहा गया है कि ग्रहण के समय किया गया जप और दान विशेष पुण्यदायक होता है.

तर्पण: पितरों और पूर्वजों के तर्पण करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है.

ध्यान और मंत्र जाप: विशेष रूप से चंद्रमा और ग्रहण से जुड़े मंत्रों का जप, जैसे “ॐ सोमाय नमः” या “ॐ आदित्याय नमः”, सकारात्मक ऊर्जा लाता है.

बुरी ऊर्जा से बचाव

धार्मिक मान्यता के अनुसार खग्रास चंद्रग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है. कुछ सावधानियाँ इस प्रकार हैं:

घर में दीपक जलाएं- सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए.

गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे- प्रत्यक्ष ग्रहण से दूर रखें.

अनावश्यक बाहर निकलना टालें- विशेष रूप से ग्रहण के मध्य काल में.

भोजन में सावधानी- ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण करना निषेध होता है.

होली और ग्रहण का संयोग

इस बार खग्रास चंद्रग्रहण होली के दिन लग रहा है, जो इसे और विशेष बनाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे समय में होली का पर्व सावधानी और धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाना चाहिए. ग्रहण समाप्ति के बाद ही होली के लिए रंगों का इस्तेमाल, पूजा और जलाभिषेक करना शुभ होगा.

शुभ उपाय

ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान- घर और शरीर को शुद्ध करने के लिए.

दान और मंदिर पूजा- ग्रहण के दौरान की गई दान राशि और पूजा विशेष लाभ देती है.

सकारात्मक मंत्र जाप- घर में वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखता है.

परिवार के साथ ध्यान- नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्राचीन उपाय.

धार्मिक संदेश

खग्रास चंद्रग्रहण केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से चेतावनी और सावधानी का समय भी है. शास्त्र हमें बताते हैं कि इस समय का सही इस्तेमाल करने से घर में सुख-शांति, मानसिक शांति और पवित्र ऊर्जा बनी रहती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.