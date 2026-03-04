  • Hindi
Holi Festival 2026: होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि इसमें छुपा है कामदेव की पूजा का रहस्य. जानिए कहां होती है पूजा, क्या हैं परंपराएं और किस तरह भक्त श्रद्धा भाव से कामदेव की आराधना करते हैं. इस होली, पढ़ें पूरी पौराणिक कहानी और अनोखी रीतियों को, जो प्रेम, सुख और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हैं.

Holi Festival 2026: राधा-कृष्ण ही नहीं, शिव-कामदेव से भी जुड़ी है होली, इन जगहों पर होती है काम-रति की विशेष पूजा

Holi Festival 2026: होली रंगों और गुलाल के साथ-साथ प्रेम, इच्छाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के समय कामदेव की पूजा भी कुछ खास स्थानों पर होती है? यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

कामदेव और होली का पौराणिक संबंध

हिंदू पुराणों और लोककथाओं में कामदेव को प्रेम और इच्छाओं का देवता कहा गया है. प्राचीन कथा के अनुसार, जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, तब सृष्टि की सुरक्षा के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा. कामदेव ने शिव को जगाने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया. जिस दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म किया वो फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था. माना जाता बाद में अगले दिन, शिव ने कामदेव को अलौकिक रूप में पुनर्जीवित किया.

इसी कथा से जुड़ी होली की परंपरा में कामदेव का महत्व जुड़ा है. इसे काम दहनम भी कहा जाता है. इस दिन कामदेव की पूजा से न केवल प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और संपन्नता की कामना भी मानी जाती है.

कहां होती है कामदेव पूजा?

कर्नाटक का धरोहर स्थल- नावलगुंड

नावलगुंड में स्थित रामालिंगेश्वर मंदिर में होली के समय कामदेव की प्रतिमा विशेष रूप से सजाई जाती है. भक्त फूलों, चांदी के बर्तनों और रंगीन वस्त्रों से इसे पूजते हैं. यह पूजा पांच दिनों तक चलती है और लोगों का मानना है कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

आंध्र प्रदेश-  संथेकुडलुर

संथेकुडलुर गाँव में पुरुष होली के दिन महिलाओं के वस्त्र धारण करके रति‑मानमथ मंदिर में कामदेव की पूजा करते हैं. इस अनोखी परंपरा से परिवार में सुख, सौभाग्य और प्रेम बढ़ता है. यह आयोजन सदियों से चला आ रहा है और गांव के बाहर बसे लोग भी होली पर लौटकर इस पूजा में भाग लेते हैं.

धारवाड़ और आसपास के क्षेत्र

धारवाड़ में भी होली से जुड़ा कामदेव‑रति उत्सव देखने को मिलता है. यहां सार्वजनिक स्थल पर कामदेव और रति की मूर्तियों को सजाया जाता है. भक्त भजन‑कीर्तन और लोकनृत्य के साथ इसे उत्सव रूप में मनाते हैं.

पूजा की रीतियां और आयोजन

कामदेव की मूर्ति को फूलों, माला और रंगीन वस्त्रों से सजाया जाता है. भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और विशेष मंत्रों का जाप करते हैं. मंदिरों के आसपास नृत्य, भजन‑कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी और उत्साह को बढ़ाते हैं. दक्षिण भारत में होली के बाद काम दहनम की परंपरा रंग और उत्सव के साथ जुड़ी रहती है.

महत्व और संदेश

कामदेव की पूजा केवल प्रेम और कामना के लिए नहीं है. ये आध्यात्मिक शुद्धि, इच्छाओं के संतुलन और संबंधों की पवित्रता को दर्शाती है. होली वसंत ऋतु का आगमन है, और यह पूजा भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है. भारत की विविध संस्कृति में होली को सिर्फ रंग‑गुलाल नहीं, बल्कि स्थानीय मान्यताओं, लोककथाओं और पौराणिक कथाओं के साथ मनाया जाता है. यही इसे अन्य देशों के त्योहारों से अलग और बेहद रोचक बनाता है.

होली का त्योहार सिर्फ रंगों और उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें कामदेव की पूजा जैसी गहरी परंपराए भी जुड़ी हैं. कुछ स्थानों पर यह पूजा विशेष आयोजन और भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाती है. होली के रंगों के बीच छुपा ये रहस्य हमारी संस्कृति की विविधता और पौराणिकता को उजागर करता है. कामदेव की पूजा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो हर वर्ष इस अवसर पर नई ऊर्जा और प्रेम का संदेश देती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

