Holi Upay 2026: होली की सुबह कर लें ये 3 काम, पूरे साल नहीं होगी पैसों की कमी! मां लक्ष्मी की कृपा पाने के आसान उपाय
Holi 2026: होली की सुबह सिर्फ रंग खेलने का समय नहीं, ये 3 छोटे उपाय पूरे साल के लिए आपकी किस्मत बदल सकते हैं. जानिए कैसे बनी रहती है मां लक्ष्मी की कृपा.
Holi 2026: फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसे केवल एक पौराणिक घटना नहीं माना जाता, बल्कि जीवन की नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक भी समझा जाता है. धर्मग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और नारद पुराण में वर्णन मिलता है कि बुराई के दहन के बाद नई सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए. मान्यता है कि होली की सुबह किए गए कुछ विशेष उपाय पूरे वर्ष सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखते हैं.
होलिका की राख का तिलक
होलिका दहन की राख को पवित्र माना जाता है. परंपरा है कि होली की सुबह स्नान के बाद माथे पर इसका तिलक लगाया जाए. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और आर्थिक बाधाएं कम होती हैं. ये तिलक इस बात का प्रतीक है कि आपने अपने भीतर की बुराइयों को अग्नि में समर्पित कर दिया है और अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं.
उगते सूर्य को अर्घ्य देना
होली की सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुलाल और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ माना गया है. शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल, स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि होती है. ज्योतिष मानता है कि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति का तेज और निर्णय क्षमता बढ़ती है, जिसका सीधा प्रभाव आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ता है.
मुख्य द्वार पर दीप और गुलाल
घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा गुलाल छिड़ककर घी का दीपक जलाना भी शुभ संकेत माना गया है. मान्यता है किइससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और दरिद्रता दूर रहती है. कई स्थानों पर लोग इस दिन लक्ष्मी मंत्र का जाप भी करते हैं, जिससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है.
होली के दिन इन बातों का रखें ख्याल
धर्माचार्यों का कहना है कि होली की सुबह क्रोध, कटु वचन और विवाद से बचना चाहिए. ये दिन नई ऊर्जा, मेल-मिलाप और क्षमा का प्रतीक है. रंग खेलने से पहले ईश्वर का स्मरण और बड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ माना गया है. होली का संदेश केवल रंगों की मस्ती नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक परिवर्तन है. अगर इस बार होली की सुबह ये तीन काम श्रद्धा और विश्वास से कर लिए जाएं, तो मान्यता है कि पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
