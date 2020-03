Holika Dahan 2020 Wishes In Hindi: होली पर्व है रंगों का, उल्‍लास का. इस मौके पर लोग एक-दूसरे के गले मिलते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं.

अब ये शुभकामना संदेश जितने मिलकर दिए जाते हैं, उससे कहीं ज्‍यादा मोबाइल पर भेजे जाते हैं. जिससे हर उस शख्‍स तक आपका संदेश पहुंच जाए जहां जाना या जिनसे मिलना आपके लिए इस बार मुमकिन नहीं है.

अगर आप भी ऐसे ही व्‍हाट्सऐप संदेश भेजना चाहते हैं तो इन्‍हें Save कर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं.

देखें होली मैसेज-

Whatsapp Reads: Tumhari Holi ho number one, aur tum karo whole lotta fun! wishing you a happy & color full Holi. Happy Holi

Whatsapp Reads: Holi par sabhi ko sabhi rango se milkar ek rang, apko mile jo apki khusiyon ko rangin bana de. Happy Holi

Whatsapp Reads:

Rango ke tyohar mein sabhi rango ki ho bharmar,

Dher saari khushiyon se bhara ho aapka sansar,

Yahi dua hai bhagwan se hamari har bar,

Holi Mubarak ho mere yaar!..

Whatsapp Reads: Tum bhi Jhoome masti main, Hum bhi jhoome masti main, Shor hua saari basti main.. Jhoome sab holi ki Masti main..

Whatsapp Reads:

Aise manana Holi ka tyohar

Pichkari se barse sirf pyar.

Ye hai mauka apno se gale mitane ka

To gulal or rang lekar ho jao taiyar

HAPPY HOLI

Whatsapp Reads:

Gul ne gulshan se gulfam bheja hai,

Sitaro ne aasman se salaam bheja hai,

Mubaraq ho aapko holi ka tyohar,

Humne dil se yeh paigam bheja hai…

Whatsapp Reads:

Puranmashi ka chand,

chand se uski chandni boli,

khushion se bhare sabki jholi,

MUBARAK ho apko pyari HOLI .

Whatsapp Reads:

Pichkari ki Dhar,

Gulal ki bauchar,

Apno ka pyar,

Yahi hai yaaron holi ka tyohar.

Happy Holi !!!!

Whatsapp Reads:

Holi aayi satrangi rango ki bouchar laayi,

Dher saari mithai aur mitha mitha pyar laayi,

Aap ki zindagi ho mithe pyar aur khusiyon se bhari,

Jisme samaaye saaton rang yahi shubhkamna hai hamaari..