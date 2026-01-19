Hindi Faith Hindi

Holika Dahan 2026 Date And Shubh Muhurat Lunar Eclipse On The Day Of Holika Dahan Know The Time Of Sutak Kaal

Holika Dahan 2026: होलिका दहन पर होगा चंद्र ग्रहण का साया! ऐसे में कब और कैसे की जाएगी होलिका दहन की पूजा?

Holika Dahan 2026: होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और इस साल होलिका दहन के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है.

Holika Dahan 2026 Date: फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और फिर अगले दिन होली खेली जाती है. हिंदू धर्म में होलिका दहन व होली का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लेकिन इस साल होलिका दहन की पूजा व शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में काफी संशय है. क्योंकि होलिका दहन के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि भारत में भी नजर आएगा. ऐसे में भारत में सूतक काल मान्य होगा. चंद्र ग्रहण व सूतक के बीच लोग होलिका दहन की पूजा को लेकर कंफ्यूज हैं. आइए जानते हैं होलिका दहन की डेट, शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का समय.

होलिका दहन 2026 कब है?

वैकदक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल होलिका दहन का पर्व 3 मार्च को मनाया जाएगा.

होलिका दहन 2026 शुभ मुहूर्त

होलिका दहन का पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है और पंचांग के अनुसार 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगा.

होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का साया

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा ओर इसी दिन होलिका दहन भी है. भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण शाम को 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा. यानि चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी और यह ग्रहण भारत में भी आएगा.

होलिका दहन पर भद्रा का साया

इस साल 3 मार्च को होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण के साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा. जो कि 3 मार्च को सुबह 1 बजकर 25 मिनट से सुबह 4 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है.

चंद्र ग्रहण में होलिका दहन कर सकते हैं या नहीं?

बता दें कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. इस दौरान पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करना भी वर्जित होता है. ऐसे में लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि चंद्र ग्रहण में होलिका दहन किया जा सकता है या नहीं. तो बता दें कि चंद्रोदय से शुरू होने से पहले चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा और होलिका दहन पर लगने वाला ग्रहण ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण कहलाएगा. यानि होलिका दहन की पूजा पर इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा.

Add India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें