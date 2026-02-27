Hindi Faith Hindi

Holika Dahan 2026: क्या इस बार भद्रा में होगा होलिका दहन? ज्योतिषाचार्य ने बताया सही मुहूर्त और जरूरी नियम

Holika Dahan 2026: होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन पूजा-पाठ का विशेष महत्व माना गया है.

Holika Dahan 2026 Date and Timing: हिंदू धर्म में होलिका दहन का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि होलिका की ​अग्नि में लोगों अपने भीतर मौजूद सभी बुराईयों को खत्म करने का प्रण लेते हैं. होलिका दहन का पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और इसके बाद रंगों का त्योहार होली मनाते हैं. इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को पड़ रही है लेकिन होलिका दहन का पर्व 2 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. इसके पीछे मुख्य वजह 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण है. जो कि भारत में भी दिखाई देगा और 3 मार्च को सुबह से सूतक काल लग जाएगा. ऐसे में धर्मगुरु एवं ज्योतिषी पंडित ज्ञानेश जी ने बताया कि होलिका दहन का पूजन करने के लिए 2 मार्च की तिथि शुभ है.

होलिका दहन पर भद्रा का साया

चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन 2 मार्च 2026, सोमवार को किया जाएगा. लेकिन इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा. जो कि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 3 मार्च को सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में धर्मगुरु एवं ज्योतिषी पंडित ज्ञानेश जी ने सलाह दी है कि भद्रा से पहले ही होलिका दहन किया जाना चाहिए. ये दहन प्रदोष काल में करना शुभ होगा.

बता दें कि प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है. 2 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 6 बजकर 22 मिनट पर होगा और ऐसे में प्रदोष काल शाम 5 बजकर 38 मिनट पर शुरू हो जाएगा. लेकिन 5 बजकर 58 मिनट से भद्रा लग रहा है और ऐसे में भद्रा से पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए.

होलिका दहन के जरूर नियम

होलिका दहन से पहले महिलाएं उसका पूजन करती हैं और इस दौरान होलिका के चारों ओर पवित्र धागा लपेटा जाता है. साथ ही 5 से 7 परिक्रमा लगाई जाती है और होलिका के चारों ओर जल अर्पित किया जाता है. होलिका दहन की पूजा के समय थाली में नई फसल और साबुत अनाज जैसे कि गेंहू और चावल रखे जाते हैं. साबुत अनाज के बिना होलिका दहन का पूजन अधूरा माना जाता है.

होलिका दहन के दिन पूजा में सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है. ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान काले वस्त्र वर्जित माने गए हैं.

रात्रि में होलिका दहन के बाद तुरंत उस जगह से नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ देर दहन रूक कर दहन देखना चाहिए. यदि संभव हो तो होलिका की अग्नि की परिक्रमा लगानी चाहिए. इससे आपके आस-पास मौजूद निगेटिविटी दूर होगी.

