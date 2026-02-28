By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Holika Dahan 2026: होलिका दहन की राख से करें ये उपाय...जाग उठेगा सोया भाग्य, पैसों से भर जाएगी तिजोरी
Holika Dahan 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन में फैली निगेटिविटी को दूर करती है और होलिका दहन की राख से भी कई परेशानियां दूर कर सकती है.
Holika Dahan 2026: हिंदू धर्म में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इससे एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका पर्व आता है जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास है. होलिका दहन का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और जीवन में फैली बुराईयों को खत्म करने की प्रेरणा देता है. इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को है लेकिन होलिका दहन का पर्व 2 मार्च को मनाया जाएगा. क्योंकि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह ग्रहण भारत में भी दिखेगा. यही वजह है कि होलिका दहन का पर्व 3 मार्च की बजाय 2 मार्च को मनाया जाएगा.
होलिका दहन की राख
होलिका दहन की पूजा सुबह के समय होती है और फिर शाम के समय होलिका जलाई जाती है. होलिका दहन की अग्नि जीवन में फैली निगेटिविटी को दूर करती है. कहते हैं कि यदि कोई बुरी नजर से परेशान है तो उसे होलिका दहन की राख से कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में.
ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: सूतक काल में क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज ने बताया सबसे शक्तिशाली सुरक्षा उपाय
होलिका दहन की राख से करें ये उपाय
- होलिका दहन की अगली सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू लगाएं और कूड़ा ले जाकर होलिका दहन में फेंक दें. वहां से होलिका दहन की राख लेकर आएं और उस राख को घर में चारों ओर छिड़क दें. कहते हैं कि इससे घर में मौजूद निगेटिविटी दूर होती है और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है.
- यदि कोई व्यक्ति धन-धान्य की कामना रखता है तो उसे होलिका दहन की राख घर लेकर आनी चाहिए. फिर एक 7 छेद वाला सिक्का और होलिका दहन की राख को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होगा और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे.
- जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो होलिका दहन की राख लाकर उसमें नमक और राई मिलाएं. फिर उसे घर में किसी गुप्त स्थान पर रख दें. ऐसा करने से घर से सभी बाधाएं, मुश्किलें और निगेटिविटी दूर हो जाएंगी. साथ ही घर में पॉजिटिविटी आएगी और परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा.
- होलिा दहन की राख को माथे पर भी लगाया जाता है. कहते हैं कि इसे माथे पर लगाने से व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त होता है. यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो रोजाना माथे पर होलिका दहन की राख लगानी चाहिए. बता दें कि यह राख गोबर से बने उपले की होती है और बहुत गुणकारी मानी जाती है.
- व्यापार के क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की राख लाकर उसे एक पोटली में बांध दें. फिर इस पोटली को अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर बांध दें. इससे बुरी नजर से बचाव होगा और तरक्की मिलेगी.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.