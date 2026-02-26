Hindi Faith Hindi

Holika Dahan 2026 Date And Timing First Of All Holika Dahan Takes Place In Mahakal Temple Know The Importance

Holika Dahan 2026: भारत की वो जगह जहां सबसे पहले होता है होलिका दहन, नहीं देखा जाता शुभ मुहूर्त

Holika Dahan 2026: होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त देखकर की जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह है कि जहां बिना मुहूर्त देखे होलिका दहन किया जाता है?

Holika Dahan 2026

Holika Dahan 2026 Date: फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और इस साल यह तिथि 3 मार्च 2026 को है. लेकिन इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता. इसलिए होलिका दहन 3 मार्च की बजाय 2 मार्च को किया जाएगा और फिर 4 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा. होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त देखकर की जाती है लेकिन देश में एक जगह ऐसी है जहां होलिका दहन के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती. देश में सबसे पहले इसी जगह पर होलिका दहन किया जाता है.

यहां सबसे पहले होता है होलिका दहन

होली एक ऐसा पर्व ​है जिसे पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. ब्रज भूमि से लेकर काशी और महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की अलग ही धूम देखने को मिलती है. होली से पहले होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और यह पर्व देश में सबसे पहले उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाता है. सबसे पहले महाकाल के आंगन में होलिका दहन किया जाता है और फिर उसके बाद अन्य जगहों पर होलिका दहन होता है. फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन किया जाता है. यहां शाम की आरती के बाद होलिका दहन किया जाता है जबकि बाकी जगहों पर रात्रि के समय होलिका दहन होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्राकाल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है लेकिन यह धारण महाकाल मंदिर में मान्य नहीं होती. यहां भद्राकाल में भी दहन किया जाता है.

ये भी पढ़ें: Holika Dahan 2026: होलिका दहन की डेट को लेकर परेशान हो रहे हैं लोग! 2 या 3 मार्च, कब होगी पूजा? पंडित जी से जानें सही तारीख

महाकाल संग होली खेलते हैं भक्त

महाकाल को सृष्टि का राजा कहा जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर भी है. मान्यता है कि होलिका दहन के बाद अगले दिन सृष्टि के राजा महाकाल अपनी प्रजा के साथ होली खेलते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के दिन यदि भक्त महाकाल को गुलाल या रंग अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. होली के दिन महाकाल की निराली और अद्भुत छटा देखने को मिलती है. महाकाल मंदिर में होली खेलने से भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता, भय और कष्ट सभी दूर हो जाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source