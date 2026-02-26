  • Hindi
Holika Dahan 2026: होलिका दहन की डेट को लेकर परेशान हो रहे हैं लोग! 2 या 3 मार्च, कब होगी पूजा? पंडित जी से जानें सही तारीख

Holika Dahan 2026: फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहे चंद्र ग्रहण की वजह होलिका दहन की डेट को लेकर लोग काफी कंफ्यूज हैं. ऐसे में धर्मगुरु एवं ज्योतिषी पंडित ज्ञानेश जी से जानते हैं क्या हैं होलिका दहन की सही तारीख?

Holika Dahan 2026: होलिका दहन की डेट को लेकर परेशान हो रहे हैं लोग! 2 या 3 मार्च, कब होगी पूजा? पंडित जी से जानें सही तारीख
Chandra Grahan 2026

Holika Dahan 2026 Date and Time: हिंदू धर्म में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, रंगों का यह पर्व प्रेम का प्रतीक है. होली से एक दिन पहले यानि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और पूजा-पाठ के लिहाज से यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. होलिका दहन के दिन सुबह होलिका  का पूजन किया जाता है और फिर शाम के समय होलिका दहन होता है. लेकिन इस साल होलिका दहन के दिन यानि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसकी वजह से लोग इसकी डेट को लेकर कंफ्यूज हैं कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए या 3 मार्च को? ऐसे में धर्मगुरु एवं ज्योतिषी पंडित ज्ञानेश जी ने होलिका दहन की सही तारीख बताई है.

​होलिका दहन 2026 की सही तारीख क्या है?

पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार 3 मार्च को पूर्णिमा मनाई जानी चाहिए और इसी दिन होलिका दहन का पूजन भी होता है. लेकिन इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि भारत में भी दिखाई देगा और ग्रहण के दौरान कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता.

धर्मगुरु एवं ज्योतिषी पंडित ज्ञानेश जी का कहना है कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन का पर्व 2 मार्च 2026, सोमवार को मनाना शुभ होगा. 2 मार्च को शाम 5 बजकर 58 मिनट भद्राकाल शुरू होगा ​जो कि 3 मार्च को सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगा. पंडित ज्ञानेश जी का कहना है कि होलिका दहन भद्राकाल से पहले किया जाना चाहिए. बता दें कि हिंदू धर्म में भद्राकाल को अशुभ मुहूर्त माना गया है.

चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय

साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है और ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है जो कि ग्रहण समाप्त होने के बाद खत्म होता है. सूतक काल में शुभ काम, पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान वर्जित होते हैं. पंडित ज्ञानेश जी ने बताया कि 3 मार्च को सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर शुरू हो जाएगा.

चंद्र ग्रहण 2026 समय

चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को भारतीय समय के अनुसार शाम 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम को 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा. पंडित ज्ञानेश जी का कहना है कि जहां रात होती है वहीं चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है लेकिन 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण समाप्त होने वाला होगा तब भारत में चंद्रोदय हो चुका होगा और इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में पड़ेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

