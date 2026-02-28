Hindi Faith Hindi

Holika Dahan 2026 On Chandra Grahan Date And Timing What To Do And What Not To Do On Holika Dahan Know The Rules

Holika Dahan 2026: होलिका दहन पर क्या करें और क्या न करें? जान लें जरूरी नियम, वरना बिगड़ सकते हैं बनते काम

Holika Dahan 2026: होलिका दहन का दिन पूजा-पाठ के लिहाज से बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन होलिका का पूजन करने के बाद उसका दहन किया जाता है.

Holika Dahan 2026 Date

Holika Dahan 2026: हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि होलिका की अग्नि जीवन में फैली बुराईयों व निगेटिविटी को दूर करती है. इस साल फाल्गुन पूणिमा 3 मार्च को है लेकिन इस दिन होलिका दहन नहीं किया जाएगा क्योंकि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण भारत में नजर आएगा और इसलिए सूतक काल मान्य होगा. ऐसे में पूजा-पाठ या शुभ कार्य नहीं किए जाते. इसलिए साल होलिका दहन 2 मार्च 2026 को किया जाएगा. होलिका दहन के दिन कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलिका दहन के दिन क्या करें?

होलिका दहन शाम के समय किया जाता है और उससे पहले महिलाएं सुबह होलिका का पूजन करती हैं. ध्यान रखें कि यह पूजन शुभ मुहूर्त में करना अधिक फलदायी होता है.

होलिका दहन का पूजन किया फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है. इसलिए इस दिन व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है और उपवास रखने के बाद होलिका दहन का पूजन किया जाता है.

होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस दिन यदि घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाया जाए तो घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ माना गया है.

होलिका दहन की सुबह होलिका की पूजा में सरसों, तिल, 11 सूखे गोबर के उपले, अक्षत, चीनी और गेहूं के दाने व गेहूं की बाली का उपयोग किया जाता है.

होलिका की पूजा करने के बाद होलिका की 7 परिक्रमा लगाते हुए जल अर्पित करना चाहिए. इसके बाद दान करना शुभ माना जाता है. लेकिन ध्यान रखें कि होलिका हमेशा ठंडी पूजी जाती है यानि होलिका के आस-पास दीपक नहीं जलाया जाता.

होलिका दहन के दिन न करें ये काम

होलिका दहन के दिन कुछ कार्य करना वर्जित माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बरकत के रास्ते रूक जाते हैं.

होलिका दहन की पूजा करते समय पीले व सफेद रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है. ऐसा करना अशुभ होता है और इसलिए पूजा के दौरान इस रंग के कपड़े पहनने से बचें.

होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए. क्योंकि होलिका दहन का पूजन खुले बालों से किया जाता है.

ध्यान रखें कि होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी चीज को हाथ न लगाएं. इस दौरान टोटके का डर अधिक रहता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपने ससुराल में होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए. इसे अशुभ माना जाता है.

