Holika Dahan 2026: होलिका की आग से क्यों निकाली जाती है एक लकड़ी? राख नहीं, इसे लाना माना जाता है शुभ,जानें क्या होता है डांडा?

Holika Dahan 2026: इस होलिका दहन, जानिए क्यों राख से ज्यादा खास होती है आग से निकाली गई ‘डांडा’ लकड़ी. क्या होती ये परंपरा?
Holika Dahan 2026: फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, लोग परिक्रमा करते हैं, राख माथे पर लगाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. लेकिन इसी अनुष्ठान के बीच एक खास परंपरा निभाई जाती है. आग से एक विशेष लकड़ी, जिसे कई जगहों पर ‘डांडा’ कहा जाता है, समय से पहले निकाल लिया जाता है.
होलिका दहन की कथा जुड़ी है हिरण्यकशिपु, उनके भक्त पुत्र प्रह्लाद और बहन होलिका से. कथा के अनुसार, होलिका को अग्नि से वरदान प्राप्त था, लेकिन जब उसने प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठी, तो दैवी कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे और होलिका जल गई. यही घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई.
‘डांडा’ का रहस्य
होलिका दहन के लिए जो लकड़ियों का ढेर तैयार किया जाता है, उसमें प्रायः एक विशेष लकड़ी (सेमल या अरंडी की) को प्रह्लाद के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है. इसे पूजा जाता है और अग्नि से पूरी तरह भस्म होने से पहले ही निकाल लिया जाता है. यह दर्शाता है कि भक्त को आंच तक नहीं आई, और सच्ची भक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है.
अहंकार और बुराई का अंत
ये क्रिया प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि भगवान की भक्ति के आगे बुराई (होलिका) जलकर राख हो जाती है, जबकि भक्त (प्रह्लाद) सुरक्षित रहता है. यही संदेश हमें ये परंपरा देती है श्रद्धा और विश्वास की हमेशा विजय होती है.
रक्षा और स्वास्थ्य की कामना
कई क्षेत्रों में इस अधजली लकड़ी को घर लाकर रखा जाता है. इसे घर के मुख्य द्वार, आंगन या खेत के पास रखने से माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, फसल अच्छी होती है और घर की सुरक्षा होती है. कुछ परंपराओं में इसे नए साल की शुरुआत में शुभ संकेत भी माना जाता है.
सांस्कृतिक मान्यता
इस लकड़ी को अग्नि में से बिना जले निकाले का विधान है क्योंकि इसे भक्त प्रह्लाद का रूप माना जाता है. इसे निकालकर यह दिखाया जाता है कि भक्त को आंच तक नहीं आई. यह दृश्यात्मक रूप से कथा को जीवंत बनाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था का प्रतीक बन गया है. होलिका की राख जहां शुद्धि का प्रतीक है, वहीं आग से निकाली गई ‘डांडा’ लकड़ी भक्ति, रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है. ये हमें याद दिलाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, सच्ची श्रद्धा हमेशा सुरक्षित रहती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
