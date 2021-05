Aaj ka Rashifal, 29 May 2021: आज 29 मई 2021, दिन शनिवार (Saturday) है. आज के दिन भगवान शनिदेव (Lord Shanidev) की पूजा की जाती है. जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या है तारों की चाल और इसका आप पर क्या होग असर, जानें पंडित जगन्नाथ गुरूजी से. Also Read - Aaj ka Rashifal, Horoscope Today May 28: कैसा रहेगा आज आपका दिन? जानें क्या कहते हैं आपके सितारे...

May 29

मेष

मेष राशि के जो लोग संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, वे आज बिना किसी परेशानी के ऐसा कर सकते हैं. कुछ लोगों के आत्मबल को आज बढ़ावा मिल सकता है.

वृष

वृष राशि के लोग अपनी यात्राओं की योजना में कटौती करके पैसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं. वे किसी नए क्षेत्र की प्रवेश करने की भी सोच सकते हैं.

मिथुन

मिथुन राशि के लोग परिवार के किसी सदस्य से नाराज़ होंगे जो अधिक भोगवादी होगा. वे अपनी फिटनेस को लेकर चिंतित रहेंगे.

कर्क

कर्क राशि के लोगों को लिए का दिन अपने पार्टनर के साथ बिताने के लिए उत्तम है. वे विरोध करने वालों को दरकिनार करने में सफल होंगे.

सिंह

सिंह राशि के जो लोग फ्रेशर हैं उन्हें नौकरी का अच्छा अवसर मिल सकता है. इन लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है.

कन्या

कन्या राशि के लोग किसी समान विचारधारा वाले इंसान के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ सकते हैं जिनसे वे अभी-अभी मिले हैं. वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं.

तुला

तुला राशि के लोगों को संपत्ति के मामले में लाभ होगा, भले ही वो विरासत के माध्यम से संभव हो. वे चाहें तो उज्ज्वल भविष्य की योजना बना सकते हैं.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के लोग अपने व्यवसाय के लिए आदर्श साथी खोजने में सक्षम होंगे. नौकरीपेशा लोग लंबे समय से लंबित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं.

धनु

धनु राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलेगी. घर में निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम की वजह से ये व्यस्त रह सकते हैं|

मकर

मकर राशि के लोगों को अप्रत्याशित लोगो से बहुत जरूरी मदद मिलेगी. उन्हें खराब वित्तीय योजना से सावधान रहना चाहिए.

कुम्भ

कुंभ राशि के लोग अपने मौजूदा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उनके मन में जो कुछ भी है, उन्हें बोलना चाहिए.

मीन

मीन राशि के लोग दूसरों की मदद लेने से बचेंगे क्योंकि वे अपनी कार्य योजना से पथ भ्रमित नहीं होना चाहते हैं. वे सावधानी से चलेंगे.