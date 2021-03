In Dino Main Na Kare Lehsun-Pyaaz Ka Sevan: भारत में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादातर सभी सब्जियों में किया जाता है. बिना लहसुन और प्याज के तो खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आता. लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि की बात की जाए तो लहसुन और प्याज का संबंध राहु और केतु से बताया जाता है. ऐसे में महीने के इस 5 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं वो कौन से 5 दिन हैं जिनमें आपको लहसुन और प्याज से दूरी बना लेनी चाहिए. Also Read - Dreams Makes You Very Rich: गरीब से गरीब व्यक्ति को अमीर बना सकती हैं सपनों में दिखने वाली ये चीजें

अमावस्या- अमावस्या पितरों से संबंधित होती है. इस दिन पितरों को खुश करने के लिए दान-पुण्य किया जाता है. ऐसे में इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन पितरों का ध्यान करके उनकी मनपसंद चीजें बनानी चाहिए. और शाम के सम दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए. Also Read - totke for happy married life: शादीशुदा कपल में प्यार बना रहे इसके लिए करें ये उपाय, सोने से पहले रखें इस बात का ध्यान

पूर्णिमा- हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि को काफी खास माना जाता है. पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है जो कि माता लक्ष्मी के भाई हैं. इस दिन भूलकर भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. Also Read - Vasant Panchami 2021 Mantra: वसंत पंचमी के दिन राशिनुसार करें इन मंत्रों का जाप, मिलेगी सफलता

एकादशी- एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है. एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है. इस दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाना चाहिए. साथ ही इस दिन तामसिक भोजन खाना चाहिए.

गणेश चतुर्थी- गणेश चतुर्थी हर महीने दो बार मनाई जाती है. इस दिन भगवान गणेश की खास पूजा अर्चना की जाती है. इसलिए इस दिन घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

प्रदोष व्रत- हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है. कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं. इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए.