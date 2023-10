IND vs PAK: महाकाल पर भी चढ़ा भारत-पाकिस्तान मैच का खुमार

Ind vs Pak World Cup 2023: आज अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 का पहला मैच खेला जाएगा. इस बीच उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष मंत्रोच्चारण के बीच भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया और भारतीय टीम के जीत की प्रार्थना की गई. गर्भ गृह में पुरजरीयों द्वारा विशेष पूजन-अभिषेक किया गया और बाबा महाकाल से यह प्रार्थना की गई कि भारत विश्व कप 2023 में विजेता बने.

उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं वहीं आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 का पहला मैच खेला जाना है. ऐसे में पुजारियों ने विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भारतीय टीम की जीत की कामना की गई. इस दौरान पुजारी ने बाबा महाकाल के श्रृंगार के समय शिवलिंग पर तिरंगा भी बनाया. यह सिलसिला न केवल उज्जैन में बल्कि देशभर में चल रहा है. जहां लोग भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं. महाकाल मंदिर में यह भी प्रार्थना की गई कि भारत विश्व कप विजेता भी बने.

