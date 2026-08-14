Independence Day 2026: 'वंदे मातरम्' में किस मां की वंदना? जानें सनातन परंपरा और राष्ट्रभक्ति का अनोखा रिश्ता

Independence Day 2026: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो और 'वंदे मातरम्' का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं. यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों में जोश और एकता जगाने वाली आवाज रहा है. लेकिन क्या आप जानते है कि इस गीत में किस मां की वंदना की गई है?

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Independence Day 2026

वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है.

वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि वंदना है.

इस गीत के माध्यम से भारतीय किस देवी की वंदना करते हैं?

Independence Day 2026: ‘वंदे मातरम्…’ यह केवल दो शब्द नहीं, बल्कि वह अमर महामंत्र है जिसने कभी औपनिवेशिक सत्ता की नींव हिला दी थी और करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वाधीनता की अलख जगाई थी. स्वतंत्रता दिवस 2026 के इस पावन अवसर पर जब गगनभेदी जयघोषों से देश गूंज रहा है, तब यह प्रश्न अनायास ही मन में उठता है- आखिर इस कालजयी गीत में किस ‘मां’ की वंदना की गई है? बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकली यह अमर पंक्ति केवल किसी भौगोलिक भू-भाग का वर्णन नहीं करती, बल्कि इसमें सनातन परंपरा के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है जहां भूमि को ‘माता’ और प्रजा को उसकी ‘संतान’ माना गया है. आइए, इस खास मौके पर समझें कि कैसे ‘वंदे मातरम्’ में समाहित मातृ-वंदना, सनातन दर्शन और राष्ट्रभक्ति का एक अद्भुत और अटूट संगम प्रस्तुत करती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ‘वंदे मातरम्’ का अर्थ क्या है? इसमें किस मां की वंदना की गई है और इसका सनातन परंपरा से क्या संबंध है?

‘वंदे मातरम् का मतलब क्या है?

संस्कृत के दो शब्दों से बना ‘वंदे मातरम्’ मोटे तौर पर मातृभूमि को नमन करने का भाव व्यक्त करता है. यहां ‘मातरम्’ का अर्थ मां और ‘वंदे’ का अर्थ वंदना या नमन करना है. यानी इसका मूल भाव है- मां को नमन. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यही भाव भारतभूमि के प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक बन गया.

सनातन परंपरा से क्या है कनेक्शन?

‘वंदे मातरम्’ का भावार्थ है ‘हे मातृभूमि, मैं तुम्हें नमन करता हूं.’ इस रचना में भारतभूमि को मां के रूप में देखा गया है. यही भाव आगे चलकर राष्ट्रभक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया. सनातन परंपरा से भी इसका गहरा नाता है. भारतीय संस्कृति में प्रकृति और धरती को मां के रूप में देखने की परंपरा पुरानी है. नदियों को भी मां कहा जाता है और धरती के लिए ‘माता’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. इसी सांस्कृतिक सोच के कारण मातृभूमि को मां के रूप में देखना भारतीय समाज के लिए सहज भाव रहा. ‘वंदे मातरम्’ में भी भारतभूमि की सुंदरता और उसकी शक्ति का वर्णन मिलता है. यही वजह है कि इसे सिर्फ राजनीतिक नारे के बजाय मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा गया.

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देवी के स्वरूप से कैसे जुड़ा ‘वंदे मातरम्’?

‘आनंदमठ’ में मातृभूमि की कल्पना को अलग-अलग प्रतीकात्मक रूपों में प्रस्तुत किया गया है. इसमें भारत को शक्ति और देवी के स्वरूप से जोड़ने की भावना भी दिखाई देती है. यही कारण है कि ‘वंदे मातरम्’ को लेकर चर्चा सिर्फ राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें भारतीय धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकों की झलक भी दिखाई देती है. हालांकि इसे समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि ‘वंदे मातरम्’ एक साहित्यिक रचना है, इसलिए इसके धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थों की व्याख्या अलग-अलग दृष्टिकोण से की जाती रही है.

आजादी की लड़ाई में क्यों खास बन गया?

जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तब ‘वंदे मातरम्’ लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ. सभा, जुलूस और आंदोलनों में इसका इस्तेमाल भारतीयों में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना जगाने के लिए किया जाता था. ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के लिए यह शब्द केवल गीत के बोल नहीं रहे, बल्कि मातृभूमि के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक बन गए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.