Independence Day Special: जब श्रीकृष्ण ने 16 हजार से अधिक महिलाओं को दिलाई थी एक असुर की कैद से स्वतंत्रता

Independence Day Special: जानिए भगवान श्रीकृष्ण की उस गाथा के बारे में, जब उन्होंने नरकासुर का वध कर 16 हजार से अधिक महिलाओं को मुक्ति दिलाई और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिया.

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स्वतंत्रता दिवस विशेष: द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी ऐतिहासिक कथा

स्वतंत्रता दिवस विशेष: द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी ऐतिहासिक कथा.

नारी सम्मान की मिसाल की गाथा

अत्याचार का अंत: सत्यभामा को बनाया सारथी

सच्ची स्वतंत्रता का संदेश: महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा का संदेश

Independence Day Special: जब-जब धरती पर अधर्म, अत्याचार और नारी के अपमान ने अपनी सीमाएं लांघी हैं, तब-तब भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लेकर न्याय, समानता और स्वतंत्रता की एक नई मिसाल कायम की है. स्वतंत्रता दिवस के इस पावन और महत्वपूर्ण अवसर पर आइए जानते हैं द्वापर युग की उस महान और प्रेरणादायक गाथा को, जब श्रीकृष्ण ने न केवल एक भयंकर असुर का अंत किया, बल्कि 16,100 महिलाओं को उसके अन्यायपूर्ण और क्रूर बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त कराकर उन्हें नया जीवन दिया.

नरकासुर का आतंक और नारी अस्मिता पर प्रहार

पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राग्ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर अपनी माया और शक्तियों के बल पर अत्यंत अत्याचारी और अहंकारी हो गया था. भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के मद में चूर होकर उसने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी.

अपहरण और बंधक जीवन: नरकासुर ने देवों, ऋषियों और कई राजाओं को पराजित करके उनकी 16,100 कन्याओं और राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। उसने इन सभी महिलाओं को अपने गुप्त महल में बंदी बनाकर रखा था.

अत्याचार की पराकाष्ठा: वह उन बेकसूर महिलाओं पर भारी जुल्म ढाह रहा था. उसकी शक्ति और आतंक के आगे उस समय कोई भी देवता या राजा उन महिलाओं को छुड़ाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था.

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सत्यभामा के साथ श्रीकृष्ण का महासंग्राम

जब दीन-दुखियों और ऋषियों की पुकार भगवान श्रीकृष्ण तक पहुंची, तो उन्होंने इस अधर्म का अंत करने का दृढ़ संकल्प लिया. इस ऐतिहासिक युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भगवान कृष्ण ने इसमें अपनी पत्नी देवी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया था.

असुर सेना का विध्वंस: युद्ध के मैदान में श्रीकृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर की विशाल और दुर्दांत सेना का पूरी तरह सफाया कर दिया. इसी युद्ध में उसके शक्तिशाली सेनापति ‘मुर’ का भी वध हुआ, जिसके कारण श्रीकृष्ण को ‘मुरारि’ भी कहा जाता है.

अधर्म का अंत: अंततः भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर के अहंकार को चूर-चूर कर उसका वध कर दिया और उसकी कैद में सिसक रही सभी 16,100 महिलाओं को सकुशल बाहर निकाला.

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मुक्ति के बाद का संकट और श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक निर्णय

नरकासुर के मारे जाने के बाद उन 16,100 राजकुमारियों और महिलाओं को तो आजादी मिल गई, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती आ खड़ी हुई

समाज का तिरस्कार: उस दौर की रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, असुर की कैद से लौटी महिलाओं को स्वीकार करने से उनके परिवार और समाज के लोग कतरा रहे थे. उनके सामने जीवनभर के अपमान और बेसहारा होने का संकट मंडरा रहा था.

श्रीकृष्ण का क्रांतिकारी कदम

ऐसी विकट परिस्थिति में नारी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया.

सम्मानित जीवन: श्रीकृष्ण ने उन सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया.

द्वारका में अधिकार: उन्होंने उन सभी को अपनी नगरी द्वारका में पूर्ण मान-सम्मान और रानियों का दर्जा दिया, ताकि कोई भी समाज उन्हें हीन दृष्टि से न देख सके.

स्वतंत्रता दिवस पर इस कथा का प्रासंगिक संदेश

यह पौराणिक प्रसंग आज के आधुनिक और स्वतंत्र भारत के लिए भी एक गहरा संदेश देता है:

असली स्वतंत्रता: सच्ची आजादी केवल सीमाओं की मुक्ति नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा में निहित है.

अधिकारों के प्रति सचेत रहना: श्रीकृष्ण का यह चरित्र हमें सिखाता है कि न्याय और नारी गरिमा के रास्ते में आने वाली हर सामाजिक रूढ़ि को तोड़कर खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.