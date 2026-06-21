Who is First Yogi: कौन हैं सृष्टि के प्रथम योगी, जिन्होंने सप्तऋषियों को प्रदान किया था योग का परम ज्ञान?

Who is First Yogi: जानिए भगवान शिव के 'आदियोगी' और 'आदिगुरु' स्वरूप का प्रामाणिक धार्मिक इतिहास. शिव पुराण और प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार कैसे महादेव ने सप्तऋषियों को प्रदान किया था योग का परम ज्ञान.

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योग दिवस पर जानिए कौन था पहला योगी

Yoga Day 2026: सनातन धर्म और भारतीय दर्शन में योग को मात्र शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियों के निरोध और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है. आज संपूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है. परंतु, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस योग विज्ञान का उद्गम स्रोत क्या है? शास्त्रों के अनुसार, इस सृष्टि के प्रथम योगी और आदिगुरु साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं. इसी कारण उन्हें ‘आदियोगी’ और ‘योगेश्वर’ के रूप में पूजा जाता है.

शास्त्रों में वर्णित महादेव का आदिगुरु स्वरूप

पौराणिक मान्यताओं और विशेषकर नाथ संप्रदाय व शिव पुराण के प्रसंगों के अनुसार, जब इस सृष्टि का प्राकट्य हुआ, तब जीवों के कल्याण और आत्मज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को प्रथम गुरु के रूप में स्थापित किया. योग शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव संहिता और घेरण्ड संहिता में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि महादेव ने ही सर्वप्रथम माता पार्वती को योग के गोपनीय सूत्रों की दीक्षा दी थी.

ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, जहाँ भी अंतर्मुखी होकर स्वयं को जानने की बात आई है, वहाँ महादेव के ध्यानमग्न स्वरूप का ही स्मरण किया गया है. महादेव का हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करना और जटाओं में गंगा के वेग को बांधना, उनके परम आत्म-नियंत्रण और चरम योगिक अवस्था का प्रतीक है.

सप्तऋषियों की तपस्या और कांति सरोवर का प्रसंग

योगिक इतिहास की प्रामाणिक श्रुति और कथाओं के अनुसार, हिमालय क्षेत्र में स्थित ‘कांति सरोवर’ जो केदारनाथ के समीप का पावन क्षेत्र माना जाता है के तट पर भगवान शिव अपनी समाधिस्थ अवस्था में विराजमान थे. उनके इस अलौकिक तेज से आकर्षित होकर सप्तऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ उनके समीप उपस्थित हुए. ऋषियों ने संसार के दुखों की निवृत्ति और परम सत्य की प्राप्ति के लिए महादेव से ज्ञान की भिक्षा मांगी.

महादेव ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मविद्या और योग विज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता परम आवश्यक है. शास्त्रों के अनुसार, सप्तऋषियों ने आदिगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए दीर्घकाल (84 संदर्भ वर्षों) तक कठोर तप और साधना की. जब उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया, तब महादेव ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया.

‘दक्षिणमूर्ति’ स्वरूप और 112 योगिक सूत्रों का प्रतिपादन

जब सूर्य देव उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर उन्मुख हुए अर्थात ग्रीष्म संक्रांति का काल, तब भगवान शिव ने सप्तऋषियों की पात्रता को पूर्ण पाकर उन्हें उपदेश देना प्रारंभ किया. इस पावन प्रसंग में महादेव ‘दक्षिणमूर्ति’ कहलाए, जिसका अर्थ है संसार के अज्ञान को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे साक्षात ज्ञान के देवता.

कांति सरोवर के दिव्य तट पर आदिगुरु शिव ने मानव चेतना, शरीर के चक्रों, नाड़ियों और प्राणवायु के नियंत्रण पर आधारित 112 मूल सूत्रों का प्रतिपादन किया. यह कोई संकुचित पूजा पद्धति नहीं थी, बल्कि यह मानव शरीर और ब्रह्मांड के अंतर्संबंधों का गहन विज्ञान था. वर्तमान में संसार में जितने भी प्राणायाम, ध्यान की विधियां या आसन प्रचलित हैं, वे सभी महादेव द्वारा दिए गए इन्हीं 112 सूत्रों से प्रस्फुटित हुए हैं.

लोक-कल्याण हेतु ज्ञान का वैश्विक प्रसार

दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, आदिगुरु शिव ने सप्तऋषियों को संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ इस ज्ञान को प्रसारित करने का आदेश दिया. महादेव की आज्ञा से

महर्षि अगस्त्य: भारतीय उपद्वीप के दक्षिण भाग (साउथ इंडिया) की ओर गए, जहाँ उन्होंने इस विद्या को जन-जीवन और संस्कृति में समाहित किया.

अन्य ऋषि: शेष ऋषियों ने इस दिव्य आत्मज्ञान को (मध्य एशिया, मध्य पूर्व) सुदूर क्षेत्रों में फैलाया, ताकि संपूर्ण विश्व मर्यादा और आत्मसंयम के मार्ग पर चल सके.

सिंधु-सरस्वती सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों में प्राप्त ‘पशुपति नाथ की मुद्रा’, जिसमें वे पद्मासन में विराजमान हैं, इस बात का अकाट्य ऐतिहासिक साक्ष्य है कि भारत की यह योग परंपरा अनादि काल से महादेव से ही जुड़ी है.

योग केवल काया को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, अपितु यह जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होने का परम मार्ग है. भले ही समय के साथ इसके स्वरूप और नाम बदलते रहे हों, परंतु इस विज्ञान के आदि-उद्गम सदैव भगवान शिव की चेतना में ही प्रतिष्ठित रहेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.