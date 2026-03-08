  • Hindi
  • Faith Hindi
  • International Womens Day Did You Know That Many Of The Vedic Mantras Were Composed By Women Learn About The Learned Women Of The Vedas

International Womens Day: क्या आप जानते हैं, वेदों के कई मंत्र महिलाओं ने रचे थे? जानिए कौन थी वेदों की वो विदुषी स्त्रियां

Womens Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान और सभ्यता के निर्माण में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है. वैदिक परंपरा भी इसका प्रमाण देती है, जहां विदुषी ऋषिकाओं ने वेदों के मंत्रों की रचना में भी अपना योगदान देकर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को समृद्ध बनाया. जानिए वैदिक ऋषिकाओं की कहानी

Published date india.com Updated: March 8, 2026 12:22 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
International Womens Day: क्या आप जानते हैं, वेदों के कई मंत्र महिलाओं ने रचे थे? जानिए कौन थी वेदों की वो विदुषी स्त्रियां

Womens Day: क्या आप जानते हैं? वेदों के कई मंत्र महिलाओं ने रचे थे, भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धरोहर माने जाने वाले वेदों को अक्सर पुरुष ऋषियों की देन माना जाता है लेकिन जब वैदिक साहित्य और इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाता है तो एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक सच सामने आता है. वेदों की रचना और ज्ञान परंपरा में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

वैदिक युग में कई ऐसी प्रतिभाशाली स्त्रियां थीं जिन्हें “ऋषिका” या “ब्रह्मवादिनी” कहा जाता था. इन महिलाओं ने केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं की, बल्कि वेदों के मंत्रों को अनुभव कर उन्हें शब्दों में भी व्यक्त किया. अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, घोषा और विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाएं उस ज्ञान परंपरा की प्रतिनिधि थीं जिसने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को गहराई दी. ऋग्वेद में लगभग 20 से 30 महिला ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं, जिनके नाम से सूक्त और मंत्र जुड़े हुए हैं. इससे ये स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन में भाग लेने का अवसर प्राप्त था.

वैदिक समाज में महिलाओं की शिक्षा और ज्ञान परंपरा

वैदिक काल को अक्सर भारतीय इतिहास का वह दौर माना जाता है जब ज्ञान और शिक्षा का अत्यंत महत्व था. इस समय गुरुकुल परंपरा विकसित हो रही थी और वेदों का अध्ययन समाज के बुद्धिजीवियों का प्रमुख कार्य था. इतिहासकारों के अनुसार उस समय महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने और वैदिक ज्ञान सीखने का अधिकार था. कई महिलाएं इतनी विदुषी थीं कि वे केवल शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करती थीं, बल्कि दार्शनिक चर्चाओं और वाद-विवाद में भी हिस्सा लेती थीं.

वैदिक ग्रंथों में महिलाओं की दो श्रेणियों का उल्लेख मिलता है. जिसमें एक हैं ब्रह्मवादिनी और दूसरी साध्यवती. ब्रह्मवादिनी वे महिलाएं थीं जो जीवनभर वेदों और दर्शन के अध्ययन में लगी रहती थीं, जबकि साध्यवती वे थीं जो विवाह के बाद भी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का पालन करती थीं. वैदिक साहित्य में कई महिला ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा गया. इनमें प्रमुख नाम हैं:

  • अपाला आत्रेयी
  • लोपामुद्रा
  • मैत्रेयी
  • गार्गी वाचक्नवी
  • घोषा काक्षीवती
  • विश्ववारा आत्रेयी
  • वागाम्भृणी
  • रोमशा
  • यमी
  • श्रद्धा
  • इंद्राणी

अपाला आत्रेयी: जिन्होंने इंद्र की स्तुति में रचे मंत्र

ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख ऋषिकाओं में अपाला आत्रेयी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है. अत्रि मुनि की पुत्री अपाला अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जानी जाती थीं. ऋग्वेद में अपाला ने अष्टम मंडल के 91वें सूक्त रचना की हैं. उनसे जुड़ा सूक्त ऋग्वेद के आठवें मंडल में उनकी प्रतिभा की कहानी आज भी कह रहा है.

कथाओं के अनुसार अपाला एक गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित थीं. उन्होंने कठिन तपस्या और प्रार्थना के माध्यम से इंद्र देव की आराधना की. कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें रोग से मुक्त किया था. इस अनुभव के आधार पर अपाला ने इंद्र की स्तुति में मंत्रों की रचना की. उनके सूक्त केवल धार्मिक भावना का ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के संघर्ष, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव का भी प्रतीक हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

लोपामुद्रा: ज्ञान और गृहस्थ जीवन का संतुलन

लोपामुद्रा वैदिक काल की अत्यंत प्रसिद्ध विदुषी मानी जाती हैं. वे महान ऋषि अगस्त्य की पत्नी थीं, लेकिन उनकी पहचान केवल पत्नी के रूप में नहीं थी. वे स्वयं एक विदुषी दार्शनिक और मंत्रद्रष्टा थीं. ऋग्वेद में उनसे जुड़ा प्रसिद्ध सूक्त मंडल 1, सूक्त 179 में मिलता है. इस सूक्त में जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों के साथ-साथ पति-पत्नी के संबंध और गृहस्थ जीवन के महत्व पर भी विचार किया गया है. लोपामुद्रा के विचार यह दर्शाते हैं कि वैदिक दर्शन केवल त्याग या संन्यास की शिक्षा नहीं देता, बल्कि गृहस्थ जीवन को भी धर्म और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण मार्ग मानता है.

गार्गी वाचक्नवी: जिन्होंने ऋषियों को चुनौती दी

वैदिक और उपनिषदिक परंपरा में गार्गी वाचक्नवी को असाधारण बुद्धिमत्ता वाली महिला माना जाता है. वे केवल एक विदुषी ही नहीं, बल्कि महान दार्शनिक भी थीं. गार्गी को ज्ञान-विज्ञान में महारथ थी. बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन मिलता है कि राजा जनक के दरबार में एक बड़ी दार्शनिक सभा आयोजित हुई थी. गार्गी ने विदेह के राजा जनक के ब्रह्म यज्ञ में भाग लिया था. इस सभा में कई प्रसिद्ध ऋषि और विद्वान उपस्थित थे. गार्गी ने वहां महान ऋषि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों पर गहरे प्रश्न पूछे. उनका एक प्रसिद्ध प्रश्न था कि ये समस्त ब्रह्मांड किस मूल सत्ता में बंधा हुआ है? गार्गी के इन प्रश्नों ने उस समय के विद्वानों को भी चकित कर दिया था. उनकी विद्वता के कारण उन्हें “ब्रह्मवादिनी” कहा गया, जिसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान पर विचार करने वाली महिला.

घोषा और विश्ववारा: भक्ति और काव्य की परंपरा

ऋग्वेद में घोषा काक्षीवती नाम की ऋषिका के दो प्रसिद्ध सूक्त मिलते हैं जो अश्विनी कुमारों की स्तुति में रचे गए हैं. कहा जाता है कि घोषा लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और काव्य प्रतिभा के माध्यम से देवताओं की स्तुति की.

विश्ववारा आत्रेयी

इसी तरह विश्ववारा आत्रेयी भी ऋग्वेद की प्रमुख ऋषिकाओं में गिनी जाती हैं. उन्होंने अग्नि देव की स्तुति में मंत्रों की रचना की. ब्रह्मवादिनी विश्ववारा वैदिक युग की महान विदुषी मानी जाती हैं, जिन्होंने वेदों के अध्ययन और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया. महर्षि अत्रि के वंश में जन्मी इस प्रतिभाशाली ऋषिका को ऋग्वेद के पांचवें मंडल के 28वें सूक्त की रचयिता माना जाता है.

मैत्रेयी

मैत्रेयी महान ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी और वैदिक काल की प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थीं. वे हिंदू धर्मग्रंथों और दर्शन की गहरी ज्ञाता मानी जाती हैं. मैत्रेयी को एक कुशल दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक के रूप में भी याद किया जाता है. माना जाता है कि ऋग्वेद में रचे गए लगभग एक हजार स्तोत्रों में से करीब 10 स्तोत्रों का संबंध विदुषी मैत्रेयी की विचारधारा और ज्ञान परंपरा से जोड़ा जाता है.

पौलोमी

पौलोमी, जिन्हें शची के नाम से भी जाना जाता है, राजा पुलोम की पुत्री और देवराज इंद्र की पत्नी मानी जाती हैं. वैदिक परंपरा में उनका उल्लेख अत्यंत शक्तिशाली और विदुषी स्त्री के रूप में मिलता है. कहा जाता है कि इंद्र के दरबार में उपस्थित सात मंत्रविदुषियों में शची भी शामिल थीं. ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 159 में शची द्वारा अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उल्लेख मिलता है.

इन ऋषिकाओं के सूक्त बताते हैं कि वैदिक युग में महिलाओं की भूमिका केवल सामाजिक या पारिवारिक नहीं थी, बल्कि वे धार्मिक काव्य, दर्शन और आध्यात्मिक अनुभव की सृजक भी थीं.

वैदिक परंपरा में महिलाओं का व्यापक योगदान

विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में जिन महिला ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, उनमें वागाम्भृणी, रोमशा, यमी, श्रद्धाऔर इंद्राणी जैसे नाम भी शामिल हैं. इन महिलाओं के नाम पर मौजूद सूक्त साबित करते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को क्या स्थान प्राप्त था. ये तथ्य भारतीय धार्मिक इतिहास की उस प्रगतिशील परंपरा को भी दर्शाता है जिसमें ज्ञान और आध्यात्मिकता को किसी एक लिंग तक सीमित नहीं किया गया.

क्यों खास है यह वैदिक परंपरा

आज जब इतिहास में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होती है, तब वैदिक युग की ऋषिकाओं की कहानियां बेहद प्रेरणादायक लगती हैं. अपाला की भक्ति, लोपामुद्रा का दर्शन, गार्गी का तर्क और घोषा का काव्य ये सब मिलकर यह साबित करते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा केवल ऋषियों की नहीं, बल्कि ऋषिकाओं की भी विरासत है. वास्तव में यदि इन विदुषी महिलाओं का योगदान न होता, तो संभव है कि वेदों की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध और व्यापक न बन पाती. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आकार देने में जितना योगदान ऋषियों का है, उतना ही ऋषिकाओं का भी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. 

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.