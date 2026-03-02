  • Hindi
Irani mandir in india: भारत में ‘मिनी ईरान’! भारत के इस मंदिर में जाते ही लगेगा ईरान पहुंच गए, चौंकाने वाले हैं इसके राज!

Irani mandir in india: ईरान और ईराक में बेशक युद्ध छिड़ा है और ईरान में अशांति का माहौल है, लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां आपको ईरान दिखाई देता लेकिन बेहद शांत और सुंदर.

March 2, 2026
By Neha Awasthi
Irani mandir in india: मध्य प्रदेश का इंदौर अपने स्वाद और स्वच्छता के लिए देशभर में पहचाना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां कदम रखते ही लगता है मानो आप ईरान की धरती पर पहुंच गए हों. हुकुमचंद मार्ग पर स्थित कांच मंदिर अपनी चमचमाती कारीगरी और विदेशी अंदाज़ के कारण ‘मिनी ईरान’ कहा जाने लगा है.

ईरानी कारीगरों की अनोखी छाप

इस मंदिर का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में शहर के उद्योगपति सेठ हुकुमचंद कासलीवाल ने करवाया था. बताया जाता है कि इसे तैयार करने में करीब 11 साल लगे. मंदिर में लगे कांच का बड़ा हिस्सा बेल्जियम से मंगवाया गया, जबकि बारीक नक्काशी और जड़ाई का काम ईरान समेत कई जगहों से आए कारीगरों ने किया. यही वजह है कि मंदिर के अंदर की डिजाइन में फारसी शैली की झलक साफ दिखाई देती है. नाजुक कटिंग, ज्यामितीय पैटर्न और चमकदार परावर्तन, जो ईरानी महलों की याद दिलाते हैं.

छत की पेंटिंग का रहस्य

कांच मंदिर की छत यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है. विशाल पेंटिंग्स पर भी कांच की बारीक जड़ाई की गई है. रोशनी पड़ते ही पूरी छत सितारों की तरह झिलमिलाने लगती है. पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है कि यह कोई साधारण छत है. स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी है कि छत की सजावट में जैन धर्म के प्रतीकों को बेहद सूक्ष्म ढंग से छिपाया गया है. हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यही रहस्य इसे और रोचक बनाता है.

 एक मूर्ति, हजारों प्रतिबिंब

मंदिर के अंदर कांच इस तरह लगाए गए हैं कि एक मूर्ति के अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं. यह दृश्य आध्यात्मिक अनुभव को कई गुना बढ़ा देता है. ऐसा लगता है मानो एक सत्य अनंत रूपों में प्रकट हो रहा हो. ये एक जैन मंदिर है, जहां भगवान महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं. शीशों के बीच उनकी झलक श्रद्धालुओं को अलग ही दिव्यता का अनुभव कराती है.

बिना सीमेंट के बना चमत्कार

कांच मंदिर की एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी जुड़ाई में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया. निर्माण के समय चूने का इस्तेमाल किया गया, जो उस दौर में पारंपरिक और टिकाऊ तरीका माना जाता था. मंदिर में न पंखे हैं, न एसी फिर भी अंदर ठंडक महसूस होती है. विशेषज्ञ इसे पारंपरिक वास्तु तकनीक और कांच की परावर्तन क्षमता का परिणाम मानते हैं.

आज भी आकर्षण का केंद्र

सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए खुला ये मंदिर इंदौर आने वाले पर्यटकों की सूची में खास स्थान रखता है. शाम के बाद विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के कारण प्रवेश सीमित कर दिया जाता है.

कुल मिलाकर, कांच मंदिर या शीशमंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत और ईरान की कला का अद्भुत संगम है. एक सदी पहले तैयार हुआ यह ‘मिनी ईरान’ आज भी उतनी ही चमक के साथ खड़ा है अपनी कारीगरी, रहस्यों और इतिहास की कहानी सुनाता हुआ.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

