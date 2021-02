IRCTC Gift For Pilgrims: भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी ‘इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन’ (IRCTC) फरवरी और मार्च में गुजरात के राजकोट से चार तीर्थयात्री विशेष ट्रेनें चलाएगी. IRCTC पश्चिमी जोन के समूह महाप्रबंधक राहुल हिमालयन ने कहा,” सभी चार ट्रेनें राजकोट से चलना शुरू होंगी और वही इनका अंतिम पड़ाव होगा. फरवरी से दो तीर्थयात्री विशेष ट्रेनें (IRCTC Gift For Pilgrims) शुरू होंगी.” उन्होंने कहा कि नासिक, औरंगाबाद, परली, कुरनूल , रामेश्वरम, मदुरै और कन्याकुमारी को कवर करने वाली दक्षिण दर्शन तीर्थ स्पेशल ट्रेन 14 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी. Also Read - IRCTC/Indian Railways ने February महीने से शुरू की 32 Special Trains, यहां देखें पूरी लिस्ट

हिमांलयन ने कहा, "27 फरवरी से 8 मार्च के बीच चलने वाली नमामि गंगे तीर्थयात्रा स्पेशल ट्रेन वाराणसी, गया, कोलकाता, गंगा सागर और पुरी को कवर करेगी." उन्होंने कहा, "भारत दर्शन ट्रेनें मार्च से शुरू होंगी." हिमालयन ने कहा कि मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णोदेवी को कवर करने वाली कुंभ हरिद्वार भारत दर्शन ट्रेन 6 मार्च से 14 मार्च तक चलेगी. उन्होंने कहा कि जबकि दक्षिण भारत यात्रा भारत दर्शन ट्रेन 20 मार्च से 31 मार्च तक रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, गुरुवयूर, तिरुपति और मैसूर को कवर करेगी.

इसके अलावा, IRCTC 14 फरवरी से अहमदाबाद-मुंबई रूट पर अपनी कॉर्पोरेट तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू करेगी.

IRCTC के पर्यटन मामलों के संयुक्त महाप्रबंधक, वायुनंदन शुक्ला ने कहा, “कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण तेजस ट्रेन संचालन पिछले साल मार्च में रोक दिया गया था. पिछले साल अक्टूबर में लॉकडाउन में ढील के साथ IRCTC ने एक बार फिर इन सेवाओं को फिर से शुरू किया लेकिन कम यात्रियों के कारण परिचालन बंद कर दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर से हमने इसके परिचालन को शुरू करने का फैसला किया है. यह ट्रेन शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगी.” शुक्ला ने कहा, “इन विशेष ट्रेन की टिकट की कीमतें यात्रा, भोजन, स्थानीय बस परिवहन, धर्मशाला अकामडेशन, टूर गाइड और हाउसकीपिंग खर्च को कवर करती हैं.”