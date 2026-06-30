Jagannath Temple: पुरी मंदिर में 'कड़वे नीम का चूर्ण' चढ़ाने की वो अनूठी परंपरा, जिसने राजा का भी घमंड तोड़ दिया

Puri temple unique tradition: उड़ीसा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर सिर्फ चमत्कारों और अपनी भव्य रथयात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान और भक्तों के बीच के अनूठे रिश्तों के लिए भी जाना जाता है. आम तौर पर देश के सभी बड़े मंदिरों में भगवान को मीठे पकवानों, माखन-मिश्री या छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ को बेहद कड़वे नीम के पत्तों का चूर्ण भी भोग के रूप में लगाया जाता है?
सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इस कड़वे प्रसाद के पीछे एक बेहद भावुक कर देने वाली पौराणिक कथा है. यह एक ऐसी परंपरा है जिसने कभी पुरी के राजा का अहंकार भी चूर-चूर कर दिया था और यह साबित किया था कि भगवान को छप्पन भोग के वैभव से ज्यादा भक्त के निश्छल प्रेम की भूख होती है.
सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार, पुरी धाम में ‘लेंडी माता’ नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं. वह भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थीं, लेकिन उनका झुकाव भगवान के प्रति एक मां जैसा था. वह महाप्रभु को भगवान नहीं, बल्कि अपना बेटा मानती थीं.
एक बार उस बुजुर्ग मां के मन में विचार आया कि मंदिर में रोज़ भगवान को 56 प्रकार के भारी, तैलीय और गरिष्ठ भोजन परोसे जाते हैं. इतना भारी भोजन रोज़ खाने से उनके ‘लाल’ का पेट खराब हो सकता है या उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. एक मां की ममता से ओतप्रोत होकर उन्होंने नीम के औषधीय गुणों को याद किया और घर पर ही नीम की पत्तियों को सुखाकर एक विशेष पाचक चूर्ण तैयार किया.
वह बूढ़ी मां बड़े चाव और वात्सल्य भाव से वह कड़वा चूर्ण लेकर मंदिर पहुंचीं ताकि अपने बेटे जगन्नाथ को खिला सकें. लेकिन मंदिर के मुख्य द्वार पर तैनात सैनिकों और द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया. सैनिकों ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि भगवान को केवल उत्तम, शाही और स्वादिष्ट छप्पन भोग ही चढ़ाया जा सकता है, यह कड़वा और तुच्छ चूर्ण नहीं.
द्वार से दुत्कार कर लौटाई जाने के बाद वह वृद्धा अत्यंत दुखी हो गईं. वह रोते हुए अपनी कुटिया में लौट आईं कि वह अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए जो औषधि लाई थीं, वह भी उसे अर्पित नहीं कर पाईं.
सैनिकों का यह व्यवहार और अपनी सच्ची भक्त की आंखों में आंसू देखकर भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया. उसी रात महाप्रभु ने पुरी के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए. भगवान बेहद क्रोधित थे. उन्होंने राजा से कहा, आज तुम्हारे महल के सैनिकों ने मेरी एक सच्ची भक्त का अपमान किया है. वह मेरे स्वास्थ्य की चिंता में बड़े प्यार से मेरे लिए नीम का पाचक चूर्ण लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे सैनिकों ने उसे अंदर नहीं आने दिया. तुमने जो छप्पन भोग चढ़ाया, वह मुझे स्वीकार नहीं है. मैं भूखा हूं.
भगवान ने राजा को सख्त आदेश दिया कि वह सुबह होते ही स्वयं उस बुजुर्ग महिला की कुटिया में जाएं, उनसे क्षमा मांगें और उनसे दोबारा नीम का चूर्ण लेकर मंदिर में भोग के रूप में अर्पित करें.
सुबह होते ही राजा का सारा घमंड चूर हो गया. राजा का वह ‘राजसी अहंकार’ कि मैं ही भगवान को सबसे उत्तम भोग लगाता हूं पूरी तरह टूट गया और वह व्याकुल होकर सैनिकों के साथ उस बुजुर्ग महिला की कुटिया में पहुंचे. राजा ने स्वयं उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगी और भगवान के स्वप्न की पूरी घटना सुनाई. राजा की बात सुनकर वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने रोते हुए फिर से अपने हाथों से नीम का चूर्ण तैयार किया, जिसे राजा बड़े आदर के साथ पालकी में रखकर मंदिर लेकर आए और भगवान को भोग लगाया.
तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यह अनूठी परंपरा निभाई जाती है. आज भी महाप्रभु जगन्नाथ को छप्पन भोग अर्पित करने के बाद यह कड़वा नीम का चूर्ण विशेष रूप से चखाया जाता है, ताकि उनका हाजमा ठीक रहे. यह परंपरा सदियों से दुनिया को यह संदेश दे रही है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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