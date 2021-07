Jagannath Puri Rath Yatra 2021: कोविड प्रतिबंधों के बीच ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार से 2021 की रथ यात्रा शुरू हो गई. भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों को ‘पहंडी’ अनुष्ठान करने के बाद उनके रथ में बिठाया गया.Also Read - Jagannath Puri Rath Yatra 2021: सुदर्शन पटनायक ने बनाया सबसे बड़ा नंदीघोष रथ, देखें मनमोहक Video

‘हरि बोल’ और ‘जय जगन्नाथ’ के मंत्रों के साथ तीन देवता – भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा – ‘रत्न सिंहासन’ से नीचे आए और वार्षिक प्रवास के लिए रथों पर चढ़ गए. Also Read - Puri Jagannath Rath Yatra 2021: जगन्नाथ रथ यात्रा कल, यहां जानें यात्रा का समय

‘पहंडी बीजे’ की शुरूआत भगवान बलभद्र के साथ की गई, उनके बाद देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ ने की. एक औपचारिक जुलूस में सेवक देवताओं की मूर्तियों को ‘रत्न सिंहासन’ से उनके रथों – तलध्वज, दर्पदलन और नंदीघोसा तक ले गए. ‘पहंडी बीजे’ की रस्म तय समय से पहले पूरी हो गई.

गजपति महाराजा दिब्यसिंह ने ‘छेरा पहाड़’ का प्रदर्शन किया, वह समारोह जिसमें वे एक के बाद एक सभी रथों को साफ करते हैं. रथ खींचने की शुरूआत भी भगवान बलभद्र के तलध्वज से हुई.

The Chariots- #Taladhwaja, #Debadalana & #Nandighosha were pulled in a divine atmosphere & are now stationed in front of #SinghaDwara. The Raths are now waiting for the lords as they will start their journey towards Shree Gundicha temple tomorrow.

