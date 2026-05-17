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Jagannath Puri Rath Yatra 2026 Date Schedule Significance And Puja Vidhi Jagannath Rath Yatra Kab Se Shuru

Jagannath Rath Yatra 2026: दिल्ली में ही मिलेगा पुरी जैसा अहसास, इस दिन से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, देखें पूरा कार्यक्रम

Jagannath Rath Yatra 2026 Delhi-Puri Date & Schedule: सनातन धर्म में आषाढ़ महीने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी महीने विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है. हर साल इस अद्भुत उत्सव का गवाह बनने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु ओडिशा के पुरी धाम पहुंचते हैं।. लेकिन साल 2026 की रथ यात्रा दिल्ली-एनसीआर के भक्तों के लिए कुछ ऐसा लेकर आ रही है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.

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Jagannath Rath Yatra 2026 Delhi-Puri Date & Schedule: अगर आप इस बार किसी वजह से पुरी नहीं जा पा रहे हैं, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. देश की राजधानी दिल्ली में ही आपको पुरी जैसा भव्य नजारा और पुण्य मिलने जा रहा है. आइए जानते हैं दिल्ली में हो रहे इस ऐतिहासिक आयोजन और पुरी के पूरे शेड्यूल के बारे में.

दिल्ली-NCR में पहली बार रचने जा रहा है इतिहास

दिल्ली के सबसे पुराने और प्रमुख मंदिरों में से एक, श्री जगन्नाथ मंदिर, त्यागराज नगर (Thyagraj Nagar, New Delhi) में इस बार 59वां रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है. इस साल का आयोजन बेहद खास है क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के इतिहास में पहली बार पुरी की तर्ज पर 3 अलग-अलग भव्य रथ बनाए जा रहे हैं.

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इससे पहले दिल्ली में तीनों विग्रहों भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को एक ही संयुक्त रथ पर विराजमान किया जाता था.लेकिन इस साल महाप्रभु जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा व श्री सुदर्शन जी अपने-अपने व्यक्तिगत विशाल रथ पर सवार होकर निकलेंगे. इन रथों के निर्माण का काम पुरी की परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन अवसर से ही शुरू हो चुका है. दिल्ली की सड़कों पर जब ये तीन सजे-धजे रथ एक साथ निकलेंगे, तो वह नजारा बेहद अलौकिक होगा.

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दिल्ली में रथ यात्रा का समय और रूट

यह भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) को दोपहर 02:00 बजे से शुरू होगी. इसका रूट त्यागराज स्टेडियम (गेट नंबर 1), नई दिल्ली से तय किया गया है. इस उत्सव में करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यहाँ भी पुरी की तरह पारंपरिक रस्में, झाड़ू लगाने की प्रथा (छेरा पहरा) और भव्य महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा.

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पुरी रथ यात्रा 2026: देखें 9 दिनों का पूरा शेड्यूल

ओडिशा के पुरी धाम और दिल्ली के त्यागराज नगर मंदिर दोनों ही जगहों पर पुरी की मूल परंपरा और तिथियों का हूबहू पालन किया जा रहा है. साल 2026 का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है.

15 जुलाई 2026 (नेत्रोत्सव और नवयौवन दर्शन): 15 दिनों तक बीमार (अणसर काल) रहने के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं.

16 जुलाई 2026 (श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत): यह मुख्य उत्सव का दिन है. महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने विशाल रथों पर सवार होकर मौसी के घर ‘गुंडीचा मंदिर’ के लिए प्रस्थान करेंगे.

17 से 23 जुलाई 2026 (गुंडीचा मंदिर विश्राम): भगवान अगले सात दिनों तक गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे, जहाँ दिल्ली और पुरी दोनों जगहों पर भक्त उनके विशेष दर्शन कर सकेंगे.

20 जुलाई 2026 (हेरा पंचमी): यह बेहद दिलचस्प रस्म है। माता लक्ष्मी, भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर आती हैं और गुस्से में उनके रथ का एक हिस्सा तोड़ देती हैं.

24 जुलाई 2026 (बाहुड़ा यात्रा): 9 दिनों का उत्सव पूरा कर भगवान की मुख्य मंदिर की ओर वापसी की यात्रा (Return Journey) शुरू होती है.

25 जुलाई 2026 (सुना बेसा): वापसी के बाद रथों पर ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का करोड़ों के सोने के आभूषणों से भव्य और अलौकिक श्रृंगार किया जाता है.

26 जुलाई 2026 (अधर पना): रथों पर विराजमान भगवान को एक विशेष पवित्र मीठा पेय (पना) अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में भक्तों में बांटा जाता है.

27 जुलाई 2026 (नीलाद्रि बीजे): उत्सव का आखिरी दिन. भगवान वापस मुख्य मंदिर के गर्भगृह (रत्न सिंहासन) पर लौट जाते हैं. इस दिन भगवान अपनी रूठी हुई पत्नी माता लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाकर मनाते हैं.

तो अगर आप भी महाप्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हैं और रथ खींचकर पुण्य कमाना चाहते हैं, तो 16 जुलाई 2026 की तारीख अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.