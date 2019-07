मुंबई: ओडिशा अब तक भले ही चक्रवात फोनी से पूरी तरह नहीं उबर पाया हो लेकिन इस राज्य में सालाना जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारी पूरी कर ली है. रथयात्रा बृहस्पतिवार को पवित्र शहर पुरी से शुरू होगी. एक सप्ताह चलने वाले इस महोत्सव के दौरान पुरी में करीब दो लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है जो पिछले साल से 30 प्रतिशत से ज्यादा है. आमतौर महोत्सव के दौरान राज्य में करीब 1.5 लाख भक्तगण आते हैं.

Odisha: Preparations underway at Puri ahead of Jagannath Rath Yatra that will commence tomorrow. Devotees in large number have gathered in Puri. pic.twitter.com/xRmKxaLjuq

— ANI (@ANI) July 3, 2019