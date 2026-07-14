Jagannath Rath Yatra 2026: 16 जुलाई से शुरू होगी जगन्नाथ रथयात्रा, जानें 9 दिवसीय महाउत्सव का पूरा शेड्यूल और हर रस्म

Jagannath Rath Yatra 2026: क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सिर्फ एक दिन की नहीं होती? 16 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला यह महाउत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है. रथयात्रा से लेकर नीलाद्रि बीजे तक हर रस्म का अपना अलग धार्मिक महत्व है. जानिए पूरा शेड्यूल और इस दिव्य परंपरा से जुड़े रोचक तथ्य.

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Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में गिनी जाती है. हर साल ओडिशा के पुरी में निकलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. मान्यता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं. रथयात्रा केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि लगभग 9 दिनों तक चलने वाला भव्य धार्मिक महोत्सव है. इस दौरान कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न होते हैं, जिनका अपना अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना जाता है. वर्ष 2026 में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी. आइए जानते हैं इस महाउत्सव का पूरा कार्यक्रम और हर प्रमुख रस्म का महत्व.

Jagannath Rath Yatra 2026: का 9 दिवसीय शेड्यूल

16 जुलाई – रथयात्रा

इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने-अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं. यात्रा शुरू होने से पहले गजपति महाराज द्वारा छेरा पहरा की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें वे सोने की झाड़ू से रथों की प्रतीकात्मक सफाई करते हैं. यह परंपरा बताती है कि भगवान के सामने सभी समान हैं.

17 से 20 जुलाई – गुंडिचा मंदिर प्रवास

रथयात्रा के बाद भगवान गुंडिचा मंदिर में विराजमान रहते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भगवान की मौसी का घर माना जाता है. इन दिनों श्रद्धालु गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन कर विशेष पुण्य प्राप्त करने की कामना करते हैं.

21 जुलाई – हेरा पंचमी

रथयात्रा के दौरान सबसे रोचक अनुष्ठानों में से एक हेरा पंचमी है. मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं, तब माता लक्ष्मी श्रीमंदिर से उन्हें वापस बुलाने आती हैं. यह परंपरा भगवान और माता लक्ष्मी के बीच प्रेम और स्नेह का प्रतीक मानी जाती है.

24 जुलाई – बहुदा यात्रा

बहुदा यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पुनः अपने रथों पर सवार होकर श्रीमंदिर लौटते हैं. वापसी यात्रा को भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितनी मुख्य रथयात्रा. रास्ते में भगवान का रथ मौसी मां मंदिर पर भी रुकता है, जहां उन्हें पारंपरिक ‘पोडा पीठा’ का भोग अर्पित किया जाता है.

25 जुलाई – सुना बेष (Suna Besha)

बहुदा यात्रा के अगले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया जाता है. इस अलौकिक श्रृंगार को सुना बेष कहा जाता है. इस दिन लाखों श्रद्धालु भगवान के स्वर्ण स्वरूप के दर्शन करने के लिए पुरी पहुंचते हैं.

26 जुलाई – अधर पाना

इस दिन भगवान को विशाल पात्रों में विशेष पेय अर्पित किया जाता है, जिसे अधर पाना कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि यह भोग उन दिव्य शक्तियों को समर्पित होता है, जो पूरे उत्सव के दौरान रथों की रक्षा करती हैं.

27 जुलाई – नीलाद्रि बीजे (Niladri Bije)

यह रथयात्रा महोत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है. इस दिन भगवान जगन्नाथ पुनः श्रीमंदिर में प्रवेश करते हैं. परंपरा के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान से नाराज होती हैं और उन्हें मंदिर में प्रवेश देने से पहले भगवान द्वारा रसगुल्ला अर्पित किया जाता है. इसी रस्म के साथ 9 दिवसीय महाउत्सव का समापन होता है.

तीनों रथों का क्या है महत्व?

रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा तीन अलग-अलग रथों पर विराजमान होते हैं. भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, भगवान बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है. हर वर्ष इन रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है. इनकी बनावट, रंग, ध्वज और पहियों की संख्या भी अलग-अलग होती है, जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार तय की जाती है.

रथ खींचने का क्या है धार्मिक महत्व?

हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान के रथ को खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि रथ की रस्सी को स्पर्श करने या रथ खींचने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचकर इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं.

क्यों खास है जगन्नाथ रथयात्रा?

जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, समानता और लोक परंपराओं का अद्भुत संगम है. गजपति महाराज द्वारा छेरा पहरा की रस्म यह संदेश देती है कि भगवान के दरबार में राजा और सामान्य व्यक्ति के बीच कोई भेद नहीं है. वहीं भगवान का मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं.

हर वर्ष की तरह 2026 में भी यह 9 दिवसीय महाउत्सव श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा. यदि आप भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से जुड़े हर प्रमुख अनुष्ठान और उसकी आध्यात्मिक परंपराओं को करीब से जानना चाहते हैं, तो यह उत्सव भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.