Jagannath Rath Yatra 2026: 22 सीढ़ियां...22 रहस्य! जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से पहले जान लें इनका महत्व

Jagannath Rath Yatra 2026: पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. इन्हें ओड़िया भाषा में ‘बैसी पहाचा’ कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ये सीढ़ियां केवल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक हैं. हर सीढ़ी को एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि इन्हें श्रद्धा से पार करने पर व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ता जाता है.
जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग पर स्थित इन 22 सीढ़ियों को सदियों से विशेष पवित्र माना जाता है. मंदिर में प्रवेश करने वाले अधिकांश श्रद्धालु इन सीढ़ियों को स्पर्श कर माथा टेकते हैं. कई भक्त प्रत्येक सीढ़ी पर रुककर प्रणाम भी करते हैं. मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन से पहले इन सीढ़ियों का सम्मान करना शुभ माना जाता है.
सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार ये 22 सीढ़ियां मनुष्य के भीतर मौजूद 22 प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं. जैसे-जैसे श्रद्धालु ऊपर बढ़ता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य दोषों को पीछे छोड़ने का संकल्प लेता है.
कुछ विद्वान इन 22 सीढ़ियों को 18 पुराण और 4 वेद का प्रतीक मानते हैं. इस दृष्टि से बैसी पहाचा संपूर्ण वैदिक और पुराणिक ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग माना जाता है.
एक अन्य धार्मिक व्याख्या के अनुसार 22 सीढ़ियां 14 लोक और 8 वैकुंठ का प्रतिनिधित्व करती हैं. यह मान्यता जीव की सांसारिक से दिव्य लोक तक की यात्रा को दर्शाती है.
बैसी पहाचा की तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है. लोक मान्यता है कि इस सीढ़ी पर विशेष श्रद्धा से प्रणाम करने पर यम के भय से मुक्ति मिलती है. यही कारण है कि कई श्रद्धालु इस सीढ़ी पर कुछ क्षण रुककर प्रार्थना करते हैं.
पुरी आने वाले भक्त अक्सर इन सीढ़ियों की धूल को भी पवित्र मानते हैं. कुछ लोग इसे माथे पर लगाते हैं, जबकि कई श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से प्रत्येक सीढ़ी को स्पर्श करते हुए ऊपर बढ़ते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है.
धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार बैसी पहाचा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ईश्वर तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए. इन 22 सीढ़ियों को बाहरी रास्ता नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की प्रतीकात्मक सीढ़ियां माना जाता है. इसलिए जगन्नाथ मंदिर की बैसी पहाचा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, रहस्य और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम बनी हुई है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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