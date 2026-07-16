Jagannath Temple Mystery: क्या सच में कपल्स एक साथ नहीं कर सकते भगवान जगन्नाथ के दर्शन? जानिए इसके पीछे की मान्यता

Jagannath Temple Mystery: ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदुओं के चार पवित्र धामों में से एक है. इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य और मान्यताएं हैं जो कि आज भी लोगों को हैरान करती हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: July 16, 2026, 12:41 PM IST
Jagannath Temple Mystery: क्या सच में कपल्स एक साथ नहीं कर सकते भगवान जगन्नाथ के दर्शन? जानिए इसके पीछे की मान्यता
Jagannath Rath Yatra 2026
  • आज यानी 16 जुलाई 2026 से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा
  • जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हैं कई चौंकाने वाले रहस्य
  • आज भी पौराणिक मान्यताओं का किया जाता है पालन
  • मंदिर में नहीं दी जाती अविवाहित जोड़े को एंट्री

Jagannath Temple Mystery: हिंदू धर्म में ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का एक विशेष स्थान है, जिससे कई चमत्कारिक रहस्य और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. बता दें कि जगन्नाथ पुरी केवल चार धाम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती है. इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा आज यानि 16 जुलाई 2026, गुरुवार से शुरू हो गई है और 24 जुलाई 2026 को समाप्त होगी. जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों में से एक बेहद हैरान करने वाली मान्यता यह भी है कि अविवाहित जोड़ों को कभी भी एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए. जगन्नाथ पुरी को लेकर यह अनोखी परंपरा हर किसी के मन में यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मान्यता के पीछे की पौराणिक कथा और धार्मिक आस्था के बारे में.

अविवाहित जोड़े को नहीं मिलती मंदिर में एंट्री

भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने रहस्यों और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है. हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. माना जाता है कि इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने मात्र से ही व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आस्था के इस बड़े केंद्र से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है, जो प्रेमी जोड़ों को हैरान कर सकती है? परंपरा के अनुसार, अविवाहित जोड़ों को एक साथ इस मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प और पौराणिक वजह.

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राधा रानी के क्रोध और श्राप की कहानी

इस अनोखी परंपरा के पीछे द्वापर युग और राधा रानी से जुड़ी एक बेहद भावुक कथा प्रचलित है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार राधा रानी के मन में भगवान जगन्नाथ (जो श्रीकृष्ण का ही रूप हैं) के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई. अपने प्रेम से मिलने की व्याकुलता में वह जगन्नाथ मंदिर की चौखट तक पहुंच गईं. जैसे ही राधा जी ने मंदिर के गर्भगृह की ओर कदम बढ़ाए, वहां मौजूद मुख्य पुजारी ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया. राधा रानी इस अप्रत्याशित व्यवहार से अचंभित रह गईं और उन्होंने इसका कारण पूछा. पुजारी ने अत्यंत विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, ‘हे देवी! आप भगवान श्रीकृष्ण की परम प्रेमिका हैं, किंतु आपकी उनसे शादी नहीं हुई है. आप उनकी विवाहिता पत्नी नहीं हैं, इसलिए मर्यादा के अनुसार आपका प्रवेश वर्जित है.’

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प्रेम से वंचित होने का श्राप

पुजारी की बात सुनकर राधा रानी का हृदय छलनी हो गया और वह अत्यंत क्रोधित हो उठीं. उन्होंने उसी क्षण एक कठोर निर्णय लिया और मंदिर को श्राप दे दिया. ‘आज के बाद यदि कोई भी अविवाहित जोड़ा एक साथ इस मंदिर की चौखट को पार करेगा, तो उन्हें जीवनभर कभी सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होगा. उनका रिश्ता टूट जाएगा.’

आज भी निभाया जाता है यह नियम

मान्यता है कि राधा जी के इसी श्राप के डर से आज भी कोई प्रेमी जोड़ा एक साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने की हिम्मत नहीं करता. यदि कोई कुंवारा जोड़ा पुरी जाता भी है, तो वे मंदिर के भीतर एक साथ न जाकर अलग-अलग या परिवार के साथ प्रवेश करते हैं, ताकि उनके प्रेम संबंध पर कोई आंच न आए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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