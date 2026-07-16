Explainer Jagannath Rath Yatra 2026: तीनों रथों की ऊंचाई, पहिए और रंग अलग क्यों होते हैं? शायद ही जानते होंगे इसका रहस्य

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आज से शुभारंभ हो गया. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों का रंग, ऊंचाई और पहियों की संख्या अलग क्यों होती है? जानिए नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन रथ से जुड़ी रोचक परंपराएं, मान्यताएं और रहस्य.

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पुरी की रथयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है

तीनों रथों का रंग और स्वरूप अलग होता है.

नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन की अपनी अलग पहचान है.

12, 14 और 16 पहियों के पीछे जुड़ी हैं रोचक लोकमान्यताएं.

हर साल नए रथ बनाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है.

Jagannath Rath Yatra 2026: ओडिशा के पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है. हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं. लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण तीनों विशाल रथ होते हैं. पहली नजर में देखने पर ये रथ एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में तीनों के नाम, रंग, ऊंचाई, पहियों की संख्या, ध्वज, सारथी, घोड़े और प्रतीक अलग-अलग होते हैं. यह अंतर किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मंदिर परंपरा और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है.

तीन देवता, तीन रथ और तीन अलग पहचान

रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ नंदीघोष, भगवान बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्पदलन (देवदलन) रथ पर विराजमान होते हैं. मंदिर की परंपरा के अनुसार तीनों रथ हर साल नए बनाए जाते हैं, लेकिन उनका आकार, माप, रंग, पहियों की संख्या और स्वरूप सदियों से लगभग एक जैसा रखा जाता है. इसे रथ निर्माण की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है.

सबसे पहले किसका रथ चलता है?

रथयात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ चलता है. इसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है. यह क्रम सदियों से चला आ रहा है और आज भी उसी परंपरा का पालन किया जाता है.

भगवान बलभद्र का रथ – तालध्वज

रथयात्रा में सबसे पहले निकलने वाला रथ भगवान बलभद्र का होता है, जिसे तालध्वज कहा जाता है.

रथ की ऊंचाई: लगभग 45 फीट.

पहियों की संख्या: 14.

रथ का रंग: हरा और लाल.

घोड़े: 4 सफेद घोड़े.

ध्वज: तालध्वज.

सारथी: मातलि.

तालध्वज नाम ताड़ के प्रतीक से जुड़ा माना जाता है. हरा रंग प्रकृति, संतुलन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. भगवान बलभद्र को कृषि, धरती और बल का देवता भी माना जाता है, इसलिए उनके रथ का स्वरूप भी उसी भावना को दर्शाता है.

देवी सुभद्रा का रथ – दर्पदलन

रथयात्रा में बीच में चलने वाला रथ देवी सुभद्रा का होता है. इसे दर्पदलन या देवदलन कहा जाता है.

रथ की ऊंचाई: लगभग 44.5 फीट.

पहियों की संख्या: 12.

रथ का रंग: काला और लाल.

घोड़े: 4 लाल (गहरे रंग के) घोड़े.

सारथी: अर्जुन.

दर्पदलन का अर्थ है अहंकार का नाश करने वाला. यह रथ इस बात का संदेश देता है कि ईश्वर के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं है. तीनों रथों में यह आकार में सबसे छोटा होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व उतना ही बड़ा माना जाता है.

भगवान जगन्नाथ का रथ – नंदीघोष

सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है. यही रथ सबसे बड़ा और सबसे भव्य माना जाता है.

रथ की ऊंचाई: लगभग 45.6 फीट.

पहियों की संख्या: 16.

रथ का रंग: पीला और लाल.

घोड़े: 4 सफेद घोड़े.

सारथी: दारुक.

नंदीघोष का अर्थ आनंद और विजय का घोष माना जाता है. पीला रंग ज्ञान, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है. रथयात्रा में सबसे अधिक श्रद्धालु इसी रथ की रस्सी खींचने के लिए उत्सुक रहते हैं.

रंग अलग क्यों रखे गए हैं?

जगन्नाथ परंपरा में रंग केवल सजावट नहीं, बल्कि देवस्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं.

भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष पर लाल और पीले रंग का आवरण चढ़ाया जाता है. लोकव्याख्याओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्रीकृष्ण के पीतांबर, ज्ञान, प्रकाश और लोककल्याण का प्रतीक माना जाता है, जबकि लाल रंग शक्ति, उत्साह और मंगल का संकेत देता है. इसलिए नंदीघोष को दिव्यता और करुणा के संगम का प्रतीक माना जाता है.

भगवान बलभद्र के तालध्वज पर लाल और हरे रंग का संयोजन होता है. बलभद्र का संबंध हल, कृषि और धरती से जोड़ा जाता है. इसी कारण हरे रंग को उर्वरता, जीवन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. लाल रंग उनके पराक्रम और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है.

देवी सुभद्रा के दर्पदलन पर लाल और काले रंग का प्रयोग होता है. लोकमान्यता के अनुसार काला रंग आदिशक्ति, रहस्य और रक्षा का प्रतीक है, जबकि लाल रंग सृजन और शक्ति का. यही कारण है कि सुभद्रा के रथ का स्वरूप अन्य दोनों रथों से अलग दिखाई देता है.

पहियों की संख्या अलग क्यों होती है?

रथयात्रा का सबसे चर्चित रहस्य तीनों रथों के पहिए हैं. भगवान जगन्नाथ के रथ में 16, भगवान बलभद्र के रथ में 14 और देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगाए जाते हैं.

जगन्नाथ मंदिर की परंपरा इन संख्याओं का पालन करती है, लेकिन किसी प्रमुख शास्त्र में इनके पीछे एक निश्चित कारण नहीं बताया गया है. हालांकि, सदियों से चली आ रही लोकव्याख्याएं इन संख्याओं को आध्यात्मिक अर्थ देती हैं.

लोकमान्यता के अनुसार 16 पहिए भगवान जगन्नाथ की षोडश कलाओं से पूर्णता का प्रतीक हैं. भगवान जगन्नाथ को श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है और श्रीकृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है. इसलिए नंदीघोष के 16 पहियों को पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है.

भगवान बलभद्र के रथ के 14 पहियों को कई परंपराएं चौदह लोकों से जोड़ती हैं. मान्यता है कि बलभद्र संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और उनका रथ सभी लोकों में संतुलन और संरक्षण का संदेश देता है.

देवी सुभद्रा के 12 पहियों को वर्ष के बारह महीनों, कालचक्र और प्रकृति की निरंतर गति का प्रतीक माना जाता है. देवी सुभद्रा को योगमाया का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका रथ समय और सृष्टि की निरंतरता का संदेश देता है. हालांकि इन व्याख्याओं को लोकमान्यता माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ संस्कृति में इन्हें श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है.

तीनों रथों की ऊंचाई अलग क्यों रखी जाती है?

भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ सबसे ऊंचा, भगवान बलभद्र का तालध्वज उससे थोड़ा छोटा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन तीनों में सबसे छोटा होता है. आधिकारिक जगन्नाथ परंपरा इन ऊंचाइयों का पालन सदियों से करती आ रही है, लेकिन किसी प्रमुख शास्त्र में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि इन्हें अलग-अलग ऊंचाई का क्यों बनाया गया.

हालांकि, जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ी लोकमान्यताओं और पारंपरिक व्याख्याओं में इसके कई सांकेतिक अर्थ बताए जाते हैं. एक मान्यता के अनुसार, भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वे ‘जगन्नाथ’ यानी समस्त संसार के नाथ माने जाते हैं. उनका विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए नंदीघोष की भव्यता भी सबसे अधिक रखी जाती है.

भगवान बलभद्र के तालध्वज को उनसे थोड़ा छोटा बनाया जाता है. लोककथाओं में बलभद्र को शक्ति, धैर्य और धरती के आधार का प्रतीक माना गया है. इसलिए उनका रथ विशाल तो होता है, लेकिन उसकी बनावट स्थिरता और संतुलन का भाव लिए होती है.

वहीं देवी सुभद्रा का दर्पदलन अपेक्षाकृत छोटा माना जाता है. लोकमान्यता है कि देवी करुणा, मातृत्व और शक्ति के सौम्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं. इसलिए उनके रथ की संरचना अपेक्षाकृत सरल और संतुलित रखी गई है. कुछ विद्वान इसे देवी के विनम्र और सौम्य स्वरूप का प्रतीक भी मानते हैं.

एक अन्य पारंपरिक व्याख्या यह भी कहती है कि तीनों रथों की ऊंचाई केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि रथों की वास्तु संरचना, भार, पहियों की संख्या और संतुलन से भी जुड़ी है. जिस रथ में जितने अधिक पहिए और जितना बड़ा आधार होता है, उसकी ऊंचाई भी उसी अनुपात में निर्धारित की जाती है. इस तरह धार्मिक प्रतीक और पारंपरिक शिल्पकला दोनों का सुंदर समन्वय इन रथों में दिखाई देता है. यानी शास्त्र इस रहस्य का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं देते, लेकिन जगन्नाथ परंपरा और लोकमान्यताएं इन ऊंचाइयों को तीनों देवस्वरूपों की अलग-अलग दिव्य पहचान और उनके आध्यात्मिक संदेश से जोड़कर देखती हैं.

हर साल नए रथ ही क्यों बनाए जाते हैं?

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक उत्सव हो, जहां हर साल इतने विशाल रथ नए सिरे से तैयार किए जाते हों. रथ निर्माण की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है. विशेष प्रकार की लकड़ी से पारंपरिक सेवायत परिवार इन रथों का निर्माण करते हैं.

लोकमान्यता कहती है कि संसार परिवर्तनशील है. शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं. इसलिए हर वर्ष नए रथ बनाना जीवन के नवीनीकरण और सनातन चक्र का प्रतीक माना जाता है. यह परंपरा भगवान जगन्नाथ के नवयौवन और नित्य नवीन स्वरूप का भी संदेश देती है.

सबसे पहले बलभद्र का रथ ही क्यों चलता है?

रथयात्रा में सबसे पहले भगवान बलभद्र का तालध्वज, फिर देवी सुभद्रा का दर्पदलन और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष चलता है. लोककथाओं में कहा जाता है कि बड़े भाई होने के नाते भगवान बलभद्र मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और आगे चलकर मार्ग प्रशस्त करते हैं. देवी सुभद्रा परिवार की मध्य शक्ति का प्रतीक हैं, जबकि भगवान जगन्नाथ सबसे अंत में अपने भक्तों को दर्शन देते हुए यात्रा करते हैं. इसे परिवार, मर्यादा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है.

रथ केवल लकड़ी के ढांचे नहीं, जीवन का दर्शन हैं

जगन्नाथ संस्कृति में तीनों रथ जीवन के तीन अलग-अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं. बलभद्र शक्ति और स्थिरता के, सुभद्रा करुणा और योगमाया के, जबकि जगन्नाथ पूर्णता, समरसता और लोककल्याण के प्रतीक माने जाते हैं. शायद यही वजह है कि रथों के रंग, पहिए, आकार और स्वरूप अलग होने के बावजूद तीनों का गंतव्य एक ही होता है. यह संदेश देता है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य ईश्वर और लोककल्याण ही है. इसी गहरे प्रतीकवाद ने पुरी की रथयात्रा को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्पकला और आध्यात्मिक दर्शन का जीवंत उत्सव बना दिया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.