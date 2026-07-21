Jagannath Temple Darshan Rule: पुरी में सीधे जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए जाते! पहले किसे प्रणाम करना चाहिए?

Jagannath Temple Darshan Rule: पुरी जगन्नाथ मंदिर में सीधे भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए जाते. जानिए अरुण स्तंभ, पतितपावन और सही दर्शन क्रम क्या है और ज्यादातर भक्त कौन-सी गलती कर देते हैं.

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Jagannath Temple Darshan Rule: सीधे जगन्नाथ दर्शन नहीं! पहले किसे प्रणाम करें?

Jagannath Rath Yatra 2026: ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को चार धामों में से एक माना जाता है. हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था में सीधे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना पूर्ण दर्शन नहीं माना जाता. स्थानीय सेवायतों और प्राचीन परंपराओं के अनुसार दर्शन का एक विशेष क्रम है, जिसे अपनाना शुभ माना जाता है.

सबसे पहले क्या करना चाहिए?

जब भक्त मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंहद्वार पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वहां स्थित अरुण स्तंभ को प्रणाम किया जाता है. यह स्तंभ मूल रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ा माना जाता है और पुरी की धार्मिक परंपरा में इसका विशेष महत्व है. कई श्रद्धालु जल्दबाजी में इसे नजरअंदाज कर सीधे अंदर चले जाते हैं, जबकि पारंपरिक मान्यता में यह यात्रा का पहला चरण माना गया है.

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पतितपावन दर्शन क्यों जरूरी माने जाते हैं?

सिंहद्वार पर ही पतितपावन भगवान की प्रतिमा स्थित है. यह भगवान जगन्नाथ का ऐसा स्वरूप माना जाता है जो हर भक्त को स्वीकार करता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो. पुरानी मान्यता है कि जो लोग किसी कारणवश गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते, वे पतितपावन के दर्शन करके भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए कई सेवायत पहले पतितपावन दर्शन को विशेष महत्व देते हैं.

सही दर्शन क्रम क्या माना जाता है?

मंदिर के अंदर प्रवेश के बाद परंपरागत क्रम इस प्रकार बताया जाता है

अरुण स्तंभ को प्रणाम

पतितपावन भगवान के दर्शन

भगवान बलभद्र के दर्शन

माता सुभद्रा के दर्शन

अंत में भगवान जगन्नाथ के दर्शन

धार्मिक दृष्टि से यह क्रम जगन्नाथ परिवार की पूर्ण उपासना का प्रतीक माना जाता है.

ज्यादातर भक्त कौन-सी गलती कर देते हैं?

अधिकांश श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते ही सीधे भगवान जगन्नाथ की ओर बढ़ जाते हैं. वे न तो पतितपावन दर्शन करते हैं और न ही पारंपरिक क्रम का पालन करते हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार इससे दर्शन अधूरे तो नहीं होते, लेकिन श्रीक्षेत्र की प्राचीन परंपरा का पालन नहीं हो पाता. इसलिए सेवायत अक्सर श्रद्धालुओं को सही क्रम की जानकारी देते हैं.

क्या शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है?

पुरी की सेवायत परंपरा, मंदिराचार और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं में दर्शन क्रम को महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि अलग-अलग परंपराओं में क्रम में थोड़ा अंतर बताया जाता है, लेकिन सिंहद्वार पर पतितपावन दर्शन और फिर मुख्य विग्रहों के दर्शन को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है.

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यात्रा पर जाने से पहले याद रखें ये बात

यदि आप पहली बार पुरी जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में सीधे गर्भगृह की ओर न बढ़ें. पहले सिंहद्वार पर रुककर अरुण स्तंभ को प्रणाम करें, पतितपावन भगवान के दर्शन करें और फिर बलभद्र, सुभद्रा तथा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें. स्थानीय मान्यता के अनुसार यही श्रीजगन्नाथ मंदिर की पूर्ण और पारंपरिक दर्शन यात्रा मानी जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.