Jagannath Temple Mystery: जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर आते ही क्यों रुक जाते हैं श्रद्धालु? सदियों पुरानी परंपरा के पीछे छिपा है आस्था का रहस्य

Jagannath Temple Mystery: ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई 2026, गुरुवार से शुरू हो रही है. इस रथ यात्रा में शामिल होने के दिन दुनियाभर से भक्तों की भीड़ यहां पहुंचती हैं. इस दौरान भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर में भी जाते हैं.

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Jagannath Rath Yatra 2026

शुरू होने वाली है जगन्नाथ रथ यात्रा

हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक है जगन्नाथ पुरी

जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी करते हैं हैरान

मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना क्यों है वर्जित

Jagannath Temple Mystery: उड़ीसा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर अपने चमत्कारों, अनसुलझे रहस्यों और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इस भव्य मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं. इन्हीं रहस्यों में से एक है मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित ‘बाईस सीढ़ियां’. इन बाईस सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी को लेकर एक बेहद प्राचीन और गहरा रहस्य है, जिसे छूते ही श्रद्धालु सहम जाते हैं और वहां पैर रखने से बचते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस तीसरी सीढ़ी के पीछे क्या सदियों पुराना रहस्य और धार्मिक आस्था छिपी है.

यमराज और धर्मराज से जुड़ा है पौराणिक रहस्य

धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस रहस्य का सीधा संबंध मृत्यु के देवता यमराज से है. पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ यानी श्रीकृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, तो उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के सारे पाप धुलने लगे. जो भी श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर आता, वह सीधे मोक्ष का भागी बन जाता. इससे यमलोक सूना होने लगा और यमराज का काम ठप पड़ गया. इस समस्या के कारण यमराज चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के पास जाकर अपनी गुहार लगाई. यमराज ने कहा, ‘हे प्रभु! आपके इस रूप के दर्शन पाकर पापी से पापी व्यक्ति भी बिना किसी दंड के सीधे मोक्ष पा रहा है. ऐसे में सृष्टि का नियम प्रभावित हो रहा है और यमलोक में कोई नहीं आ रहा.’

भगवान जगन्नाथ का समाधान और तीसरी सीढ़ी का विधान

यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने एक अनोखा उपाय निकाला. उन्होंने यमराज से कहा कि वे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार (सिंहद्वार) की तीसरी सीढ़ी के नीचे स्थान ग्रहण करें, जिसे ‘यम शिला’ कहा जाएगा. भगवान ने नियम बनाया कि जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय इस सीढ़ी पर पैर रखकर अंदर जाएगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह सीधे मेरे दर्शन का पात्र बनेगा. लेकिन, दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय यदि किसी का पैर इस तीसरी सीढ़ी यानी यम शिला पर पड़ गया, तो उसके दर्शन का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसके पाप फिर से उसके हिस्से में आ जाएंगे.

मंदिर की तीसरी आते ही क्यों रुक जाते हैं श्रद्धालु?

इसी सदियों पुरानी मान्यता के कारण, जब भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो वे बेहद सतर्क रहते हैं. लोग इस सीढ़ी को लांघकर या इस पर श्रद्धापूर्वक पैर रखकर अंदर जाते हैं ताकि उनके पापों का नाश हो सके. दर्शन करने के बाद जैसे ही श्रद्धालु मुख्य द्वार की सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, वे तीसरी सीढ़ी यानी यम शिला को देखकर रुक जाते हैं. वे बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाते हैं ताकि उनका पैर गलती से भी उस सीढ़ी पर न पड़े और उनके दर्शन का पुण्य सुरक्षित रहे. लोग अक्सर इस सीढ़ी को कूदकर पार करते हैं या इसके बगल से बचकर निकलते हैं.

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आस्था की अदभुत परंपरा

जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है. यह सीढ़ी श्रद्धालुओं को याद दिलाती है कि जहां भगवान की कृपा से मोक्ष सुलभ है, वहीं धर्म और कर्म के नियमों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए ओडिशा जा रहे हैं और इस दौरान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करें तो मुख्य द्वार की सीढ़ियों को पार करते समय इस अद्भुत रहस्य को जरूर याद रखिएगा.

शुरू होने वाली है जगन्नाथ रथ यात्रा

​हिंदू धर्म के चार धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर है और यह मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है. इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंचती है. हर साल पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है. जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर नगर का भ्रमण करते हैं. बता दें कि इस साल यह जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026, गुरुवार को शुरू होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.