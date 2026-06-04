Jamai Shashti 2026: जमाई की लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है व्रत? कब, कहां और क्यों मनाया जाता है ये अनोखा पर्व

Jamai Shashti 2026 Date: सनातन धर्म में कई ऐसे व्रत व उपवास आते हैं जो कि महिलाएं पति की संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं. यहां तक कि संतान प्राप्ति की कामना से भी कई व्रत रखे जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्रत ऐसा भी जो कि बेटे या बेटी के लिए नहीं, बल्कि दामाद की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इसे जमाई षष्ठी व्रत कहते हैं. हिंदू धर्म में जमाई यानि दामाद को काफी मान-सम्मान दिया जाता है और देश के एक हिस्से में जमाई की लंबी उम्र के लिए सासु मां पूरी श्रद्धा भावना से उपवास रखती हैं. आइए जानते हैं कब और कहां मनाया जाता है जमाई षष्ठी का अनोखा पर्व?
सबसे पहले बात करते हैं कि जमाई षष्ठी व्रत कब रखा जाता है? तो बता दें कि हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जमाई षष्ठी व्रत रखा जाता है. यह अनोखा पर्व बंगाल में मनाया जाता है और वहां की संस्कृति में इसका विशेष स्थान है. पंचांग के अनुसार इस साल जमाई षष्ठी 20 जून 2026 को मनाई जाएगी.
जमाई षष्ठी मुख्य रूप से बंगाली संस्कृति में मनाया जाने वाला एक बेहद ही अनूठा और खूबसूरत पर्व है. यह पर्व घर के दामाद को समर्पित है और यह इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक कारण छिपे हैं. आइए जानते हैं जमाई षष्ठी पर्व के पीछे छिपे इन्हीं कारणों व महत्व के बारे में.
पारंपरिक भारतीय समाज में दामाद को आदरणीय स्थान दिया गया है और बंगाल में मनाए जाने वाले जमाई षष्ठी पर्व के पीछे मुख्य उद्देश्य दामाद का आदर—सत्कार करना और उन्हें यह महसूस कराना कि वह इस परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं. जमाई षष्ठी पर्व दोनों परिवारों के बीच के रिश्तों को अधिक मधुर और मजबूत बनाता है.
पुराने समय में जब परिवहन के साधन सीमित थे और शादी के बाद बेटियां बहुत दूर चली जाती थी. दूर से मायके आने के लिए बहुत सोचना पड़ता था. कहते हैं कि इसलिए सामाजिक नियमों के तहत इस त्योहार की शुरुआत की गई ताकि ‘षष्ठी पूजा’ के बहाने ही सही, बेटी और दामाद को आदरपूर्वक मायके बुलाया जा सके और पूरा परिवार एक साथ समय बिता सके.
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जमाई षष्ठी का अनोखा पर्व केवल खाने-पीने का उत्सव नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से यह मां षष्ठी को समर्पित है. मां षष्ठी को बच्चों और परिवार की रक्षक देवी माना जाता है. इस दिन सास अपने दामाद की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और बेटी की संतान की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.