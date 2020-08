Janmashtami Live Streaming From Mathura: आज पूरे देश में कान्हा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लड्डू गोपाल का जन्म होगा. हालांकि इस बार भक्त मंदिर नहीं जा सकेंगे, पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख दर्शन कर सकेंगे. Also Read - Krishna Janmashtami 2020 Sms & Quotes: जन्माष्टमी के मौके पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये SMS और कोट्स

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सहित ब्रज में सभी मंदिरों में बंद कपाट के पीछे जन्मोत्सव होगा. भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल को भव्य प्रकाश से सुसज्जित किया जाएगा.

ऐसे देख सकेंगे LIVE

नन्द के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की…

MUST WATCH –

Janmashtami Celebrations from #Mathura & #Dwarka, Wednesday, 12th August from 11:25 pm LIVE on

DD National & Live-Stream on https://t.co/XSIufeHPpi #HappyJanmashtami #Janmashtami pic.twitter.com/I4ht0fv16w

— Doordarshan National (@DDNational) August 11, 2020